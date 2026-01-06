Considerado uno de los recintos culturales más relevantes de Iberoamérica, el Museo Nacional de Antropología tuvo una afluencia de 5 millones 048 mil 893 personas en 2025.

Este espacio de reflexión sobre la herencia ancestral, que forma parte de la red de museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se consolida nuevamente como uno de los museos más visitados del país.

Con esta cifra, el MNA superó los 3 millones 781 mil 523 de asistentes que registró en 2024, lo que refuerza su papel como referente global. Con 22 salas de exposición permanente y un acervo de más de 250 mil objetos arqueológicos y etnográficos da cuenta de la fusión de culturas mesoamericanas, indígenas y europeas que han enriquecido la historia de la República Mexicana.

En reconocimiento a su labor, en 2025, el MNA fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, otorgado por la Fundación Princesa de Asturias del gobierno de España. Asimismo, durante el año que concluyó fungió como anfitrión de la 36 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia y del 40 aniversario de los Premios INAH, iniciativas de larga tradición en el instituto.

Albergó exposiciones emblemáticas, como "Amazonía: un viaje al pulmón de la Tierra", del artista brasileño Sebastião Salgado (1944-2025), así como la que conmemoró los "200 años del Museo Nacional de México", el primer repositorio de la época independiente, el cual dio origen al MNA y a otros recintos museísticos.

Enero de 2026 es la última oportunidad para admirar la exhibición "Côte d’Ivoire. Un país, muchas culturas", que narra la historia de la nación marfileña, marcada por la diversidad cultural y por acontecimientos cruciales que han contribuido a confeccionar su identidad y memoria.

Otra muestra interesante es la titulada "Belleza eterna a lo largo del Río Amarillo: Ornamentos de plata de los siglos XVII-XX en Shanxi, China", compuesta por 143 piezas expuestas por primera vez fuera del Museo de Shanxi.

Cabe recordar que este año, en cumplimiento con las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el MNA tiene nuevas tarifas, por lo que la entrada general tiene un costo de 210 pesos, con descuento de 50 por ciento para público nacional y extranjeros residentes con documento probatorio.

Se mantiene la gratuidad para adultos mayores con credencial del Inapam, menores de 13 años, estudiantes, maestros, pasantes e investigadores (con autorización del INAH), así como a guías de turistas certificados por la Secretaría de Turismo federal, en el ejercicio de su labor profesional.

