Más Información

Tren Interoceánico: Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Tren Interoceánico: Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Imputan a 8 personas y a representante legal de Waldo's por incendio donde murieron 24 personas; hay dos evadidos de la justicia

Imputan a 8 personas y a representante legal de Waldo's por incendio donde murieron 24 personas; hay dos evadidos de la justicia

Sheinbaum buscará reunión con Trump después del 20 de enero; prevé abordar T-MEC, seguridad y Mundial 2026

Sheinbaum buscará reunión con Trump después del 20 de enero; prevé abordar T-MEC, seguridad y Mundial 2026

Abogado asegura que rector de la Universidad de Campeche fue detenido "sin sustento"; si no sale libre, vamos por amparo, dice

Abogado asegura que rector de la Universidad de Campeche fue detenido "sin sustento"; si no sale libre, vamos por amparo, dice

Gemini podrá extraer detalles de correos y fotos para dar respuestas; usuarios de Google decidirán qué aplicaciones vincular

Gemini podrá extraer detalles de correos y fotos para dar respuestas; usuarios de Google decidirán qué aplicaciones vincular

Venta de Banamex a Chico Pardo fue en tiempo récord, destaca Citi; analiza vender participaciones adicionales más pequeñas

Venta de Banamex a Chico Pardo fue en tiempo récord, destaca Citi; analiza vender participaciones adicionales más pequeñas

Canciller De la Fuente recibe a su homólogo de Japón, Iwao Horii; revisan inversión y proyectos de cooperación

Canciller De la Fuente recibe a su homólogo de Japón, Iwao Horii; revisan inversión y proyectos de cooperación

Banxico planea un diseño genérico para la moneda de 20 pesos; mantendrá la emisión de esas piezas

Banxico planea un diseño genérico para la moneda de 20 pesos; mantendrá la emisión de esas piezas

Cae "Moncho", integrante de "Los Lavadora"; coordinaba el robo a autotransportes en la México - Querétaro

Cae "Moncho", integrante de "Los Lavadora"; coordinaba el robo a autotransportes en la México - Querétaro

Noroña se organiza evento para develar retrato; “lástima que estaré entre malvivientes”, dice

Noroña se organiza evento para develar retrato; “lástima que estaré entre malvivientes”, dice

Venezuela excarcela a 14 periodistas; van 406 presos políticos liberados, afirma Delcy Rodríguez

Venezuela excarcela a 14 periodistas; van 406 presos políticos liberados, afirma Delcy Rodríguez

Irán anuncia juicios rápidos y ejecuciones para detenidos en protestas; muertos superan los 2 mil 500

Irán anuncia juicios rápidos y ejecuciones para detenidos en protestas; muertos superan los 2 mil 500

El gobierno de anunció este miércoles su decisión de suspender el procesamiento de visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países. ¿Cuáles son los afectados?

El no ha dado a conocer qué naciones están incluidas. La entidad explicó en su cuenta de X que se trata de "inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables".

Sin embargo, medios como Fox News están difundiendo la lista de países que serán blanco de la suspensión, que empezará a regir el próximo 21 de enero. Además de Brasil, incluye a otros Estados latinoamericanos, como Colombia y Guatemala:

Lee también

Estos son los países afectados por la suspensión de visas de Trump

  1. Afganistán
  2. Albania
  3. Argelia
  4. Antigua y Barbuda
  5. Armenia
  6. Azerbaiyán
  7. Bahamas
  8. Bangladesh
  9. Barbados
  10. Bielorrusia
  11. Belice
  12. Bosnia
  13. Brasil
  14. Bután
  15. Birmania (Myanmar)
  16. Camboya
  17. Camerún
  18. Cabo Verde
  19. Colombia
  20. Costa de Marfil
  21. Cuba
  22. Dominica
  23. Egipto
  24. Eritrea
  25. Etiopía
  26. Fiyi
  27. Gambia
  28. Georgia
  29. Ghana
  30. Granada
  31. Guatemala
  32. Guinea
  33. Haití
  34. Irán
  35. Irak
  36. Jamaica
  37. Jordania
  38. Kazajistán
  39. Kosovo
  40. Kuwait
  41. Kirguistán
  42. Laos
  43. Líbano
  44. Liberia
  45. Libia
  46. Macedonia
  47. Marruecos
  48. Moldavia
  49. Mongolia
  50. Montenegro
  51. Nepal
  52. Nicaragua
  53. Nigeria
  54. Paquistan
  55. República Democrática del Congo
  56. República del Congo
  57. Rusia
  58. Ruanda
  59. St. Kitts y Nevis
  60. Santa Lucía
  61. San Vicente y Granadinas
  62. Senegal
  63. Sierra Leona
  64. Somalia
  65. Sudán del Sur
  66. Sudán
  67. Siria
  68. Tanzania
  69. Tailandia
  70. Togo
  71. Túnez
  72. Uganda
  73. Uruguay
  74. Uzbekistan
  75. Yemen
Revisión. Un agente fronterizo verifica la visa de un hombre en el puente Puerta México. Foto: MILIO ESPEJEL. AP
Revisión. Un agente fronterizo verifica la visa de un hombre en el puente Puerta México. Foto: MILIO ESPEJEL. AP

Inmigrantes, "una carga económica" para EU

"La suspensión se mantendrá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no supongan una carga económica para el pueblo estadounidense", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó en X que los países afectados son aquellos cuyos ciudadanos han sido blanco de duras críticas por parte de Trump tras un escándalo sobre presunto uso irregular de fondos federales en Minnesota en el que estuvieron involucrados inmigrantes, principalmente de Somalia.

"La administración Trump está poniendo fin al abuso del sistema de inmigración de Estados Unidos por parte de aquellos que extraerían riqueza del pueblo estadounidense", declaró el departamento en el comunicado.

Lee también

La suspensión NO aplica a quienes soliciten visados de no inmigrante, ni visados temporales de turista o de negocios, aunque la administración Trump se ha comprometido a revisar el historial de redes sociales de todos los solicitantes.

La demanda de visas no inmigrantes probablemente aumentará dramáticamente en los próximos meses y años debido a la próxima Copa Mundial de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028, ambos de los cuales Estados Unidos será anfitrión o coanfitrión.

Trump no ha ocultado su deseo de reducir la inmigración de personas que no son de ascendencia europea. Ha calificado a los somalíes de "basura" que deberían "regresar" al país de "donde vinieron" y, en cambio, ha expresado su disposición a que los escandinavos se muden a Estados Unidos.

El Departamento de Estado ya había informado el lunes que revocó más de 100 mil visas desde el regreso de Trump, un récord en un año.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el mes pasado que la administración Trump ha deportado a más de 605 mil personas y que otras 2.5 millones abandonaron el país voluntariamente.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica ¿Cómo sacar cita para tramitarla Guía rápida para obtenerla en 2026. Foto: Especial

¿Necesitas la CURP biométrica en 2026? Así sacas cita y estos son los requisitos confirmados

Visa. Foto: iStock

¿De turista? ¿Trabajo? Todos los tipos de visa para viajar a Estados Unidos y su costo en 2026

Para trabajar como niñera Au Pair necesitas tramitar la visa J-1. Foto: iSrock

¿Cuáles son los costos y requisitos para ser niñera Au Pair en Estados Unidos en 2026?

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Costo de renovación de la visa americana en 2026: Requisitos y cómo hacer el trámite

Pasaporte. Foto: ChatGPT

Esto gastarás al tramitar el pasaporte mexicano y la visa americana de turista en 2026