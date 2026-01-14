El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles su decisión de suspender el procesamiento de visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países. ¿Cuáles son los afectados?

El Departamento de Estado no ha dado a conocer qué naciones están incluidas. La entidad explicó en su cuenta de X que se trata de "inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables".

Sin embargo, medios como Fox News están difundiendo la lista de países que serán blanco de la suspensión, que empezará a regir el próximo 21 de enero. Además de Brasil, incluye a otros Estados latinoamericanos, como Colombia y Guatemala:

Estos son los países afectados por la suspensión de visas de Trump

Afganistán Albania Argelia Antigua y Barbuda Armenia Azerbaiyán Bahamas Bangladesh Barbados Bielorrusia Belice Bosnia Brasil Bután Birmania (Myanmar) Camboya Camerún Cabo Verde Colombia Costa de Marfil Cuba Dominica Egipto Eritrea Etiopía Fiyi Gambia Georgia Ghana Granada Guatemala Guinea Haití Irán Irak Jamaica Jordania Kazajistán Kosovo Kuwait Kirguistán Laos Líbano Liberia Libia Macedonia Marruecos Moldavia Mongolia Montenegro Nepal Nicaragua Nigeria Paquistan República Democrática del Congo República del Congo Rusia Ruanda St. Kitts y Nevis Santa Lucía San Vicente y Granadinas Senegal Sierra Leona Somalia Sudán del Sur Sudán Siria Tanzania Tailandia Togo Túnez Uganda Uruguay Uzbekistan Yemen

Revisión. Un agente fronterizo verifica la visa de un hombre en el puente Puerta México. Foto: MILIO ESPEJEL. AP

Inmigrantes, "una carga económica" para EU

"La suspensión se mantendrá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no supongan una carga económica para el pueblo estadounidense", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó en X que los países afectados son aquellos cuyos ciudadanos han sido blanco de duras críticas por parte de Trump tras un escándalo sobre presunto uso irregular de fondos federales en Minnesota en el que estuvieron involucrados inmigrantes, principalmente de Somalia.

"La administración Trump está poniendo fin al abuso del sistema de inmigración de Estados Unidos por parte de aquellos que extraerían riqueza del pueblo estadounidense", declaró el departamento en el comunicado.

La suspensión NO aplica a quienes soliciten visados de no inmigrante, ni visados temporales de turista o de negocios, aunque la administración Trump se ha comprometido a revisar el historial de redes sociales de todos los solicitantes.

La demanda de visas no inmigrantes probablemente aumentará dramáticamente en los próximos meses y años debido a la próxima Copa Mundial de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028, ambos de los cuales Estados Unidos será anfitrión o coanfitrión.

Trump no ha ocultado su deseo de reducir la inmigración de personas que no son de ascendencia europea. Ha calificado a los somalíes de "basura" que deberían "regresar" al país de "donde vinieron" y, en cambio, ha expresado su disposición a que los escandinavos se muden a Estados Unidos.

El Departamento de Estado ya había informado el lunes que revocó más de 100 mil visas desde el regreso de Trump, un récord en un año.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el mes pasado que la administración Trump ha deportado a más de 605 mil personas y que otras 2.5 millones abandonaron el país voluntariamente.

