México reclama a EU esclarecer la muerte de un connacional bajo custodia del ICE; pide investigación "pronta y transparente"

Vuelve a temblar en San Marcos a 14 días del sismo de 6.5; la gente duerme afuera de sus casas y piden no dejarlos en el olvido

Sheinbaum dice que siempre ha rechazado participación de EU contra el narco en México; destaca coordinación en seguridad

Trump dice que seguirá en contacto con Machado; afirma que es una mujer que "respeta mucho"

Volcadura de autobús deja 30 heridos en zona montañosa de Veracruz; conductor perdió el control de la unidad y cayó a un barranco

Reforma electoral: Sheinbaum va por mayor fiscalización de recursos; busca evitar intervención del crimen organizado en elecciones

Detienen en Playa del Carmen a Otmane Khalladi; fugitivo era buscado en EU

Harfuch descarta expansión del Tren de Aragua en México; opera de forma limitada y vinculada a grupos locales

Sheinbaum niega persecución política contra Salinas Pliego; es un requerimiento fiscal del SAT

Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones

VIDEO: Así fue el arriesgado rescate de Corina Machado; "estoy viva y a salvo", dice tras salir de Venezuela rumbo a Noruega

VIDEO: Graban a agentes de inmigración mientras sacan a una mujer de su auto a la fuerza y la detienen; "estoy discapacitada"

El Consulado General de México en reclamó a las autoridades estadounidenses que esclarezcan el fallecimiento de hace dos días de un inmigrante mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A través de un comunicado, la Cancillería mexicana lamentó el fallecimiento de un connacional en un centro de procesamiento migratorio en el estado de Georgia, a la vez que anunció que está en "coordinación" con las autoridades estadounidenses para que "se esclarezcan las circunstancias del hecho".

Para ello, pidió una investigación "pronta y transparente" sobre este fallecimiento e informó que el gobierno mexicano contactó a la familia del connacional para ofrecerles acompañamiento, orientación y asistencia consular.

Manifestantes mantienen el desafío a los operativos del Servicio Migratorio (ICE) en Minnesota. Tras la muerte de Renee Good a manos de un agente, 46% en EU apoya la abolición del ICE; 43% lo defiende. Trump advirtió que desde febrero cortará fondos a ciudades "santuario".
Cancillería mexicana repatriará a connacional que murió bajo custodia del ICE

Cancillería mexicana repatriará a connacional que murió bajo custodia del ICE

El fallecido sería Heber Sánchez Domínguez, de 34 años, según informaron medios locales estadounidenses.

La Cancillería anunció que se llevará acabo la repatriación de su cuerpo a México "a la brevedad y de acuerdo con la voluntad de sus familiares".

"El Gobierno expresa sus más sinceras condolencias a la familia del connacional y reitera su compromiso por brindar asistencia protección consular a nuestra comunidad", concluye la nota informativa.

Por el momento, el gobierno estadounidense no ha aclarado la causa del fallecimiento.

Este muerte se produce en un contexto de aumento de fallecimientos bajo custodia migratoria en Estados Unidos, en medio del endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump.

Según datos oficiales, al menos 30 personas murieron en centros de detención de ICE en 2025, la cifra más alta en dos décadas, y cuatro han fallecido en los primeros nueve días de 2026.

