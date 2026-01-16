México reclama a EU esclarecer la muerte de un connacional bajo custodia del ICE; pide investigación "pronta y transparente"

Más Información
El Consulado General de México en Atlanta (Georgia) reclamó a las autoridades estadounidenses que esclarezcan el fallecimiento de hace dos días de un inmigrante mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
A través de un comunicado, la Cancillería mexicana lamentó el fallecimiento de un connacional en un centro de procesamiento migratorio en el estado de Georgia, a la vez que anunció que está en "coordinación" con las autoridades estadounidenses para que "se esclarezcan las circunstancias del hecho".
Para ello, pidió una investigación "pronta y transparente" sobre este fallecimiento e informó que el gobierno mexicano contactó a la familia del connacional para ofrecerles acompañamiento, orientación y asistencia consular.
Cancillería mexicana repatriará a connacional que murió bajo custodia del ICE
El fallecido sería Heber Sánchez Domínguez, de 34 años, según informaron medios locales estadounidenses.
La Cancillería anunció que se llevará acabo la repatriación de su cuerpo a México "a la brevedad y de acuerdo con la voluntad de sus familiares".
"El Gobierno expresa sus más sinceras condolencias a la familia del connacional y reitera su compromiso por brindar asistencia protección consular a nuestra comunidad", concluye la nota informativa.
Por el momento, el gobierno estadounidense no ha aclarado la causa del fallecimiento.
Este muerte se produce en un contexto de aumento de fallecimientos bajo custodia migratoria en Estados Unidos, en medio del endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump.
Según datos oficiales, al menos 30 personas murieron en centros de detención de ICE en 2025, la cifra más alta en dos décadas, y cuatro han fallecido en los primeros nueve días de 2026.
