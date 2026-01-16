VIDEO: Graban a agentes de inmigración mientras sacan a una mujer de su auto a la fuerza y la detienen; "estoy discapacitada"

Una ciudadana estadounidense que se dirigía a una cita médica en Minneapolis fue sacada a rastras de su automóvil y detenida por agentes de inmigración, según un comunicado publicado por la mujer el jueves, después de que un video de su arresto atrajera millones de visitas en las redes sociales.

Aliya Rahman afirmó que la llevaron a un centro de detención, donde le negaron atención médica y perdió el conocimiento. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que era una agitadora que obstruía a los agentes del ICE que realizaban arrestos en la zona.

Ese video es el último de una avalancha de contenido en línea que documenta una intensificación de la represión migratoria en toda la ciudad del medio oeste, mientras miles de agentes federales ejecutan arrestos en medio de protestas en lo que los funcionarios locales han comparado con una "invasión federal".

Arrastrada de su coche

Rahman dijo que se dirigía a una cita de rutina en el Centro de Lesiones Cerebrales Traumáticas cuando se topó con agentes federales de inmigración en una intersección. El video parece mostrar a los agentes federales de inmigración gritando órdenes por encima de una cacofonía de silbatos, bocinas y gritos de los manifestantes.

En el video, un agente enmascarado rompe la ventanilla del copiloto de Rahman mientras otros le cortan el cinturón de seguridad y la sacan a rastras del coche por la puerta del conductor. Varios guardias la cargan entonces por los brazos y las piernas hacia un vehículo del ICE.

"Me siento incapacitada para ir al médico allá arriba, por eso no me moví", dijo Rahman, señalando hacia la calle mientras los oficiales le ponían los brazos detrás de la espalda.

Rahman quedó atrapado en una “posición terrible y confusa” y no tenía “a dónde ir”, según Alexa Van Brunt, abogada de Rahman y directora del Centro de Justicia MacArthur.

“Sus únicas opciones eran mover su auto hacia los oficiales de ICE y arriesgarse a ser acusada de intentar hacerles daño, lo que llevó a la muerte de Renee Good, o quedarse quieta, lo que al final llevó a violencia física y abuso”, escribió Van Brunt en una declaración.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional refutó esa versión en un comunicado enviado por correo electrónico el jueves, afirmando que Rahman era una agitadora que "ignoró múltiples órdenes de un agente para que retirara su vehículo del lugar". Fue arrestada junto con otras seis personas a las que el departamento calificó de agitadoras, una de las cuales fue acusada de saltar sobre la espalda de un agente.

El departamento no especificó si Rahman fue acusada ni respondió preguntas sobre su afirmación de que se le negó tratamiento médico.

This is horrific: ICE manhandles disabled woman, on her way to a doctor's appointment, smashing her windows and dragging her out of her car. The cruelty is the point.



Make sure everyone sees this. https://t.co/b6aHc3jYsw — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) January 13, 2026

Una avalancha de vídeos virales genera escrutinio

El video del arresto de Rahman es uno de los muchos que han acumulado millones de vistas en los últimos días y han sido analizados en medio de relatos contradictorios de funcionarios federales y testigos civiles.

A menudo, lo que se discute se refiere a lo que ocurrió justo antes o después de una grabación. Pero muchas comparten temas : manifestantes haciendo sonar silbatos, gritando o tocando bocinas. Agentes de inmigración rompiendo ventanas de vehículos, usando gas pimienta contra manifestantes y advirtiendo a los observadores que no los siguieran en espacios públicos. Inmigrantes y ciudadanos por igual sacados a la fuerza de autos, tiendas o casas y detenidos durante horas, días o incluso más.

En un video, agentes de inmigración fuertemente armados usaron un ariete para forzar la puerta principal de la casa de Garrison Gibson en Minneapolis, donde también se encontraban su esposa y su hijo de 9 años. El video, grabado dentro de la casa, capta la voz de una mujer que pregunta: "¿Dónde está la orden?" y "¿Pueden bajar las armas? Hay niños en esta casa".

Otro video muestra a agentes del ICE, incluyendo al comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino , deteniendo a dos empleados en una tienda Target en Richfield, Minnesota. Ambos son ciudadanos estadounidenses y fueron liberados posteriormente, según publicaciones de familiares en redes sociales.

Monica Bicking, de 40 años, salía del refugio para personas sin hogar donde trabaja como enfermera cuando tomó un video que parece mostrar a un agente federal dándole al menos cinco rodillazos en la cara a un hombre mientras otros agentes lo inmovilizan boca abajo en el pavimento en el sur de Minneapolis.

Bicking trabaja a tiempo completo, así que dice que no asiste intencionalmente a protestas organizadas ni a enfrentamientos con el ICE. Sin embargo, ha empezado a llevar un silbato por si se encuentra con agentes del ICE de camino al trabajo o haciendo recados, algo que, según ella, se ha vuelto habitual en las últimas semanas.

“Estamos hipervigilantes cada vez que salimos de nuestras casas, buscando a ICE, tratando de proteger a nuestros vecinos, tratando de apoyar a nuestros vecinos, que ahora están confinados”, dijo Bicking.

Manifestantes se reúnen frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple, el jueves 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. Piden que ICE salga de la ciudad. Foto: AP

'Pensé que iba a morir'

Rahman dijo en su declaración que después de su detención, se sentía afortunada de estar viva.

“Agentes enmascarados me sacaron de mi auto y me ataron como a un animal, incluso después de que les dije que era discapacitado”, dijo Rahman.

Mientras estaba detenida, Rahman dijo que pidió repetidamente un médico, pero que en lugar de eso la llevaron al centro de detención.

“No fue hasta que perdí el conocimiento en mi celda que finalmente me llevaron a un hospital”, dijo Rahman.

Según su abogado, Rahman recibió tratamiento por lesiones compatibles con una agresión y fue dada de alta del hospital.

Agradeció al personal del departamento de emergencias por su atención.

“Me dieron esperanza cuando pensé que iba a morir”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

