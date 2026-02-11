Entrega de capos y detenciones impulsan a Harfuch

En Central de Inteligencia Política generamos cada mes el Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA) de los secretarios de Estado del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A continuación presentamos el Top 5 de los secretarios de Estado con mayor y menor cobertura durante enero de 2026.

Los destacados

1. Omar García Harfuch (SSPC)

De nueva cuenta, el secretario de Seguridad acaparó la mayoría de los reflectores. Más de 60% de su cobertura se concentró en detenciones, entre las que destacaron la captura de presuntos implicados en el caso de Carlos Manzo. También anunció la aprehensión de Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense buscado por el FBI. Se reunió con el director del FBI, Kash Patel, en medio de la polémica que generó el aterrizaje de un avión del Ejército de EU en el aeropuerto de Toluca. Gestionó la entrega de 37 operadores criminales a la justicia del país vecino.

secretarías de estado

2.Marcelo Ebrard (Economía)

El T-MEC representó 52% de sus menciones. Pese a las presiones del gobierno de Trump, Ebrard insiste en que la renegociación “avanza adecuadamente”. Dio a conocer la inversión de mil 300 millones de dólares de Pilgrim’s Pride para modernizar plantas y reducir importaciones de pollo.

También anunció récord histórico en ventas automotrices durante 2025. Viajó a Washington y se reunió con el representante de Comercio estadounidense, Jamison Greer, para negociar reglas de origen y minerales críticos.

3.Raymundo P. Morales (Semar)

Su cobertura se concentró principalmente en operativos de combate al crimen organizado, con énfasis en detenciones relevantes, desmantelamiento de laboratorios de drogas sintéticas y decomisos.

Informó que se ha logrado la reducción de 40% en homicidios dolosos. Ordenó labores de protección civil y apoyo a la población, destacando operativos de rescate urbano y salvamento marítimo. Sin embargo, parte de su cobertura se vio tensionada por el accidente del Tren Interoceánico.

4. Juan Ramón de la Fuente (SRE)

Luego de varias semanas fuera por motivos de salud, Juan Ramón de la Fuente se reintegró al despacho de la Cancillería. Su agenda estuvo marcada por la relación bilateral con EU. Gran parte de su cobertura se enfocó en las reuniones con representantes del gobierno de Donald Trump, así como la defensa del T-MEC ante tensiones políticas.

Rechazó las acciones del gobierno estadounidense en Venezuela.

5. Ricardo Trevilla Trejo (Sedena)

El 55% de sus temas se concentró en operativos de seguridad, especialmente el que generó la captura de Carlos Alejandro “N”, alias El Bótox. A este eje se sumaron otras detenciones y desmantelamientos de células criminales en Michoacán, así como aseguramientos de armamento y acciones coordinadas con el gabinete de seguridad. Frente a desastres naturales, instruyó la presencia de la Defensa Nacional en labores de protección civil y apoyo humanitario.

Los rezagados

1. Mario Delgado (SEP)

Se ubicó como el secretario con menor cobertura efectiva. Aunque 45% de sus temas fueron positivos, vinculados a programas educativos como la Copa Escolar Nacional de Futbol, la ampliación de la Beca Rita Cetina y estrategias de innovación educativa, 48% de su cobertura se concentró en controversias políticas y laborales.

Destacó la designación de Francisco Garduño como director de los Centros de Formación para el Trabajo de la SEP, así como protestas sindicales y reclamos presupuestales de universidades públicas.

2. Luz Elena González (Sener)

El 44% de su cobertura estuvo vinculada a la suspensión de envíos de crudo a Cuba y a los cuestionamientos posteriores sobre transparencia y decisiones de Pemex, lo que convirtió este tema en el principal del mes.

En sus positivos, anunció la activación de plantas eléctricas ante contingencias climáticas, la modernización de la refinería de Tula, convenios para ampliar la cobertura eléctrica y digital, y planes estratégicos para Pemex.

3. David Kershenobich (Salud)

Casi 60% de su cobertura se refirió a temas de alertas epidemiológicas. Presentó la estrategia de vacunación contra el sarampión con 27 millones de dosis. Realizó gestiones ante la OPS para contener la certificación internacional frente al brote. Su cobertura fue mayoritariamente neutra, acompañada por positivos asociados a innovación médica, infraestructura y ampliación de servicios.

4. Jesús Antonio Esteva (SICT)

Un tercio de su cobertura mediática se concentró en eventos como el desplome de una aeronave en Jalisco, cierres de espacio aéreo por parte del Ejército de EU y marchas de pilotos y sobrecargos.

Por otra parte, dio a conocer avances de tramos estratégicos, como la inauguración del Tren Insurgente y la construcción de infraestructura ferroviaria para conectar la CDMX con Pachuca y Nuevo Laredo.

5. Marath Bolaños (STPS)

Cerca de 40% de su presencia mediática se concentró en temas de política salarial y programas de empleo, particularmente el anuncio del aumento de 13% al salario mínimo para 2026 y los apoyos mensuales a los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Anunció la formalización de más de 200 mil trabajadores de plataformas digitales.

Sus negativos se concentraron en cuestionamientos sobre la informalidad laboral.