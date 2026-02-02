Fomento Económico Mexicano (FEMSA) informó que concluyó la separación de su joint venture Grupo Nós en Brasil con Raízen, con lo que asumió el control total de las tiendas Oxxo en ese país.

“Como resultado de esta transacción, FEMSA mantiene las tiendas Oxxo en Brasil, así como el centro de distribución ubicado en Cajamar, São Paulo. Todos los demás activos y pasivos de Grupo Nós se asignaron entre Raízen y FEMSA de acuerdo con sus respectivos negocios”, dijo la empresa en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La operación da continuidad al anuncio realizado por la compañía en septiembre de 2025, cuando informó que alcanzó un acuerdo definitivo con Raízen para poner fin de manera amistosa a la alianza estratégica conocida como Grupo Nós.

En ese momento, FEMSA precisó en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores que mantendría las tiendas Oxxo en Brasil, mientras que Raízen conservaría la operación de las tiendas de conveniencia Shell Select.

La empresa detalló que la transacción es neutral en caja y que asumirá la deuda existente de Grupo Nós a la fecha de cierre. Asimismo, señaló que la separación de operaciones entre Oxxo y Shell Select estaba sujeta a aprobaciones regulatorias, las cuales se prevé concluir en los próximos meses.

José Antonio Fernández Garza, director general de FEMSA Retail, indicó que la colaboración con Raízen permitió establecer la presencia de Oxxo en el mercado brasileño y que la operación independiente facilitará la ejecución de la estrategia de crecimiento en el país. Añadió que Brasil es un mercado relevante dentro de los planes de largo plazo de la compañía.

FEMSA ha señalado que Brasil representa una prioridad estratégica para Oxxo debido al tamaño de su mercado, la fragmentación del sector minorista y la baja penetración de formatos de conveniencia modernos. El plan de la cadena contempla acelerar la apertura de nuevas tiendas, adaptar el formato a las preferencias de los consumidores locales y consolidar un modelo operativo escalable.

