Más Información

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Expulsan a Hernán Bermúdez de Paraguay; esta es la ruta del avión que lo traslada a México y en el que fue extraditado "El Chapo"

Expulsan a Hernán Bermúdez de Paraguay; esta es la ruta del avión que lo traslada a México y en el que fue extraditado "El Chapo"

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Suspenden indefinidamente show de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk

Suspenden indefinidamente show de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

El consejo de administración de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) anunció la designación de José Antonio Fernández Garza-Lagüera como director general de la compañía a partir del 1 de noviembre de 2025.

En un comunicado, la firma recordó que la decisión forma parte del plan de sucesión que la empresa puso en marcha en 2024 y que fue conducido por un comité especial del Consejo, con el apoyo de consejeros independientes y asesores externos especializados.

Con este nombramiento, José Antonio Fernández Carbajal, quien se ha desempeñado como presidente ejecutivo del Consejo y director general interino desde julio de 2023, continuará como presidente ejecutivo de Femsa.

¿Quién es José Antonio Fernández Garza-Lagüera?

Fernández Garza-Lagüera ocupa actualmente la dirección de FEMSA Proximidad & Salud, desde donde encabeza un equipo de más de 180 mil colaboradores y tiene bajo su responsabilidad más de 28 mil tiendas Oxxo en 11 países, cuatro mil 300 farmacias en Latinoamérica y más de 550 estaciones de servicio en México.

El nuevo director general inició su carrera en 2011 en Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken como gerente de ventas y operaciones. Desde entonces, ha ocupado posiciones en distintas divisiones de FEMSA, entre ellas planeación estratégica en Oxxo, la división de plásticos, Coca-Cola FEMSA Centroamérica y Spin.

Es ingeniero industrial por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con un MBA por la Universidad de Stanford.

Fernández Garza-Lagüera es uno de los tres hijos del matrimonio conformado por José Antonio Fernández Carbajal, actual presidente de FEMSA y Eva María Garza Lagüera Gonda, descendiente directa de Eugenio Garza Sada, uno de los fundadores de la compañía.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses