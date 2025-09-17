El consejo de administración de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) anunció la designación de José Antonio Fernández Garza-Lagüera como director general de la compañía a partir del 1 de noviembre de 2025.

En un comunicado, la firma recordó que la decisión forma parte del plan de sucesión que la empresa puso en marcha en 2024 y que fue conducido por un comité especial del Consejo, con el apoyo de consejeros independientes y asesores externos especializados.

Con este nombramiento, José Antonio Fernández Carbajal, quien se ha desempeñado como presidente ejecutivo del Consejo y director general interino desde julio de 2023, continuará como presidente ejecutivo de Femsa.

¿Quién es José Antonio Fernández Garza-Lagüera?

Fernández Garza-Lagüera ocupa actualmente la dirección de FEMSA Proximidad & Salud, desde donde encabeza un equipo de más de 180 mil colaboradores y tiene bajo su responsabilidad más de 28 mil tiendas Oxxo en 11 países, cuatro mil 300 farmacias en Latinoamérica y más de 550 estaciones de servicio en México.

El nuevo director general inició su carrera en 2011 en Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken como gerente de ventas y operaciones. Desde entonces, ha ocupado posiciones en distintas divisiones de FEMSA, entre ellas planeación estratégica en Oxxo, la división de plásticos, Coca-Cola FEMSA Centroamérica y Spin.

Es ingeniero industrial por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con un MBA por la Universidad de Stanford.

Fernández Garza-Lagüera es uno de los tres hijos del matrimonio conformado por José Antonio Fernández Carbajal, actual presidente de FEMSA y Eva María Garza Lagüera Gonda, descendiente directa de Eugenio Garza Sada, uno de los fundadores de la compañía.

