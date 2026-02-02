VIDEO: Sorprenden a mujer robando en Soriana en Puebla; fingía estar embarazada

Un video difundido a través de redes sociales se ha vuelto viral, causando debate por mostrar el momento en el que un grupo de empleadas de Soriana sorprenden a una mujer robando mercancía de la tienda.

El suceso ocurrió en una sucursal del supermercado ubicada en Plaza Loreto, en Puebla, Puebla.

Las imágenes muestran al grupo de trabajadoras de la cadena deteniendo con fuerza a una mujer que había asegurado estar embarazada, no obstante, únicamente portaba una variedad de artículos entre la ropa.

Luego de retirar todos los artículos que la mujer portaba entre la ropa, las trabajadoras de Soriana la soltaron y la dejaron salir de la sucursal, donde ya esperaba la policía. Foto: X

¿Cómo fue la intervención de las empleadas?

En el video viral se ve al grupo de empleadas rodear y retener a la mujer dentro del establecimiento, mientras comienzan a retirarle una variedad de artículos para el cuidado personal de entre la ropa.

La situación escaló a un forcejeo, ya que la mujer impuso fuerza para no ser retirada ni manipulada por el grupo de trabajadoras, quienes intentaban despojarla de todos los productos que traía.

Durante la disputa, incluso se escucha a la mujer mencionar que deben soltarla, pues está embarazada, ganándose las risas de las empleadas, que bromean diciendo "embarazada, pero de cosas".

Evidentemente molesta, la mujer grita y exige ser liberada repetidamente, mencionando que las trabajadoras de Soriana la están jalando de manera poco apropiada y lastimándola.

Mujer es retenida hasta la llegada de las autoridades

Luego de someter a la mujer y despojarla de todos los artículos que intentaba sacar de la tienda, el grupo de empleadas esperó hasta que llegara una patrulla a la sucursal de Soriana, para entregarla.

Aunque ya no quedó registrado en video, testigos señalaron que la mujer fue trasladada al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Reacciones en redes sociales

Hasta el momento, la cadena no se ha pronunciado de manera oficial respecto a este incidente, sin embargo, en redes, usuarios e internautas han expuesto sus opiniones.

Mientras algunos consideran que las empleadas de Soriana únicamente estaban realizando su trabajo, algunos internautas han rechazado las acciones, expresando que el uso excesivo de fuerza era innecesario.

