A pesar de la cuesta de enero, durante el mes de enero, el mayor incremento de ventas en tiendas se registró en las especializadas, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

El crecimiento que registraron a tiendas totales los negocios especializados fue de 7.4%, considerando aquellos locales que tienen menos de 12 meses de operación.

El segundo sector con mayor crecimiento fueron las tiendas de autoservicio que llegaron al 5.1%.

En tercer sitio están las tiendas departamentales con un crecimiento a tiendas iguales de 4%.

Durante el primer mes del año se registraron aún ventas por el Día de Reyes Magos.

En un comunicado la ANTAD dijo que “En enero, las ventas en términos nominales a Tiendas Iguales, que consideran todas las tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación positiva de 2.0%”.

En tanto que “a Tiendas Totales, que incorporan todas las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 5.3% respecto al mismo mes de 2025”.

Para este año que comienza y con las expectativas de que mejore la economía mexicana, en el primer mes del 2026 se registraron ventas por 136 mil millones de pesos.

El año pasado, en el mes de enero se presentó un crecimiento de 4% a tiendas totales y de 1.3% a tiendas iguales.

Cifra menor a lo visto en 2024 cuando a tiendas totales se registró un crecimiento de 6.7% y a tiendas iguales un 3.5%, lo que significó el crecimiento del 2025 y 2026 está por debajo de lo visto hace 2 años.

