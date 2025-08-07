Temporada naranja en La Comer; qué productos aplica el 2x1 hoy, 7 de agosto

La campaña “Temporada Naranja” de La Comer sigue vigente con atractivas promociones del 6 al 14 de agosto de 2025.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran promociones de 2x1, 3x2 y descuentos escalonados en artículos seleccionados, tanto en tiendas físicas como en línea.

La campaña “Temporada Naranja” de La Comer sigue vigente con atractivas promociones del 7 al 14 de agosto de 2025. Foto: Captura de pantalla

Las promociones que aplican hoy, 7 de agosto, en La Comer

Cada año, La Comer lanza su esperada campaña “Temporada Naranja”, que en esta edición de 2025 presenta beneficios especiales para los consumidores en una amplia gama de productos. La promoción estará vigente hasta el próximo 14 de agosto o hasta agotar existencias, por lo que miles de familias mexicanas aprovechan esta temporada para surtir despensa, renovar artículos del hogar o adquirir productos de uso personal a precios reducidos.

Según información oficial disponible en el sitio web de La Comer y en su folleto digital “Ahorrar Pinta Bien”, las ofertas están activas tanto en sucursales físicas como en la tienda en línea (www.lacomer.com.mx).

Las promociones incluyen productos 2x1, 3x2, 4x3 y descuentos por importe acumulado, los cuales se aplican en artículos seleccionados, con la condición de que el producto gratuito será siempre el de menor o igual precio.

¿Qué incluye el 2x1 hoy?

A partir de este 7 de agosto, los siguientes productos están dentro de la oferta de 2x1:

Botanas de marcas como Tiyapuy, Snack’in For You y La Sabroza

de marcas como Tiyapuy, Snack’in For You y La Sabroza Cristalería del departamento de hogar

del departamento de hogar Ropa interior Hanes y Rinbros , para caballero, niño y niña

, para caballero, niño y niña Libros seleccionados , ideales para fomentar la lectura

, ideales para fomentar la lectura Pijamas y calcetines, según disponibilidad en tienda

Estas promociones son una opción atractiva para quienes buscan renovar su guardarropa básico, adquirir artículos para el hogar o simplemente consentirse con un snack mientras ahorran.

La campaña “Temporada Naranja” de La Comer sigue vigente con atractivas promociones del 6 al 14 de agosto de 2025. Foto: Captura de pantalla

¿Qué productos están en 3x2?

También se encuentran disponibles ofertas 3x2 en diversas categorías esenciales:

Despensa : arroz y frijoles Verde Valle, pastas para sopa, harinas, pan Bimbo, frutas en almíbar, gelatinas, flanes, galletas y barras de cereal

: arroz y frijoles Verde Valle, pastas para sopa, harinas, pan Bimbo, frutas en almíbar, gelatinas, flanes, galletas y barras de cereal Bebidas : café tostado y molido, tés y tizanas, agua mineral y bebidas deportivas

: café tostado y molido, tés y tizanas, agua mineral y bebidas deportivas Higiene y limpieza: papel higiénico Cottonelle, productos de higiene bucal Colgate y Oral-B, yogurt Chobani, jarciería Scotch-Brite y pilas Duracell

Este tipo de promoción es común en productos de uso cotidiano, por lo que representa una oportunidad real de ahorro si se aprovecha adecuadamente durante esta campaña.

¿Cómo consultar promociones actualizadas?

La empresa recomienda que los consumidores consulten diariamente las ofertas vigentes directamente en su sitio web o en la aplicación móvil, ya que las promociones pueden variar por sucursal. También es posible visualizar el folleto completo en PDF desde su sitio oficial, donde se detallan los códigos participantes y condiciones de cada descuento.

Además, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sugiere verificar siempre los precios finales en el punto de venta, así como conservar el comprobante de compra para posibles aclaraciones. Este tipo de campañas deben regirse por las normas establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo que las condiciones deben estar claramente especificadas.

