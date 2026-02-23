Más Información
Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más
Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos
Como en 2015, CJNG inhibió un helicóptero militar en operativo contra "El Mencho"; así cazaron al capo desde el cielo
“El Tuli”, hombre de confianza de "El Mencho", también fue abatido; ofrecía 20 mil pesos por cada militar asesinado, revela Sedena
Aeroméxico informó que, en seguimiento a los ajustes en sus operaciones realizados ayer, los vuelos desde y hacia Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic se reactivarán este lunes de manera paulatina.
Los clientes que deseen realizar algún ajuste en su viaje pueden ingresar a la página oficial y para conocer el estatus de su vuelo pueden acceder a ese link.
Aeroméxico mantiene vigente una política de protección para pasajeros con boleto expedido con placa 139 incluyendo código compartido AM emitido en/antes del 22 de febrero de 2026. La política tiene vigencia hasta el miércoles 25 de febrero de 2026.
Lee también Reportan muerte de “El Mencho” en operativo, fuentes federales confirman el deceso
Aplica para los vuelos cancelados desde y hacia: Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic.
A todos los pasajeros que tengan boletos hacia las ciudades mencionadas no se les cobrará cargo por cambio de fecha de vuelo ni diferencia de tarifa, siempre y cuando se respete la misma ruta y cabina pagada.
Se condona el cargo por expedición de boleto; se permite cambio de ruta sin cargo y, en caso de existir diferencia en la tarifa entre el boleto original y el nuevo boleto, se deberá cobrar dicha diferencia al momento de realizar el cambio.
Lee también "En Tapalpa lo cazaron"; surgen corridos sobre muerte de "El Mencho", líder del CJNG, en Jalisco
Si el viaje reprogramado ocurre después del periodo de viaje permitido y el cambio se realiza dentro de las fechas de vigencia permitidas, no se aplicará el cargo por cambio, pero sí aplica diferencia de tarifa.
Air Canadá y otras aerolíneas cancelan vuelos a Puerto Vallarta por muerte de “El Mencho”; piden a usuarios no ir al aeropuerto
ss
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]