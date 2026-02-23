Más Información

informó que, en seguimiento a los ajustes en sus operaciones realizados ayer, los vuelos desde y hacia Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic se reactivarán este lunes de manera paulatina.

Los clientes que deseen realizar algún ajuste en su viaje pueden ingresar a la y para conocer el estatus de su vuelo pueden acceder a ese .

Aeroméxico mantiene vigente una política de protección para pasajeros con boleto expedido con placa 139 incluyendo código compartido AM emitido en/antes del 22 de febrero de 2026. La política tiene vigencia hasta el miércoles 25 de febrero de 2026.

Aplica para los desde y hacia: Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic.

A todos los pasajeros que tengan boletos hacia las ciudades mencionadas no se les cobrará cargo por cambio de fecha de vuelo ni diferencia de tarifa, siempre y cuando se respete la misma ruta y cabina pagada.

Se condona el cargo por expedición de boleto; se permite cambio de ruta sin cargo y, en caso de existir diferencia en la entre el boleto original y el nuevo boleto, se deberá cobrar dicha diferencia al momento de realizar el cambio.

Si el viaje reprogramado ocurre después del periodo de viaje permitido y el cambio se realiza dentro de las fechas de vigencia permitidas, no se aplicará el cargo por cambio, pero sí aplica diferencia de tarifa.

