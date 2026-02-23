Aeroméxico informó que, en seguimiento a los ajustes en sus operaciones realizados ayer, los vuelos desde y hacia Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic se reactivarán este lunes de manera paulatina.

Los clientes que deseen realizar algún ajuste en su viaje pueden ingresar a la página oficial y para conocer el estatus de su vuelo pueden acceder a ese link.

Aeroméxico mantiene vigente una política de protección para pasajeros con boleto expedido con placa 139 incluyendo código compartido AM emitido en/antes del 22 de febrero de 2026. La política tiene vigencia hasta el miércoles 25 de febrero de 2026.

Lee también Reportan muerte de “El Mencho” en operativo, fuentes federales confirman el deceso

Aplica para los vuelos cancelados desde y hacia: Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic.

A todos los pasajeros que tengan boletos hacia las ciudades mencionadas no se les cobrará cargo por cambio de fecha de vuelo ni diferencia de tarifa, siempre y cuando se respete la misma ruta y cabina pagada.

Se condona el cargo por expedición de boleto; se permite cambio de ruta sin cargo y, en caso de existir diferencia en la tarifa entre el boleto original y el nuevo boleto, se deberá cobrar dicha diferencia al momento de realizar el cambio.

Lee también "En Tapalpa lo cazaron"; surgen corridos sobre muerte de "El Mencho", líder del CJNG, en Jalisco

Si el viaje reprogramado ocurre después del periodo de viaje permitido y el cambio se realiza dentro de las fechas de vigencia permitidas, no se aplicará el cargo por cambio, pero sí aplica diferencia de tarifa.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss