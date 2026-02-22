Luego de los actos de violencia y bloqueos registrados en varios estados del país, este lunes, grandes tiendas han anunciado modificaciones en sus horarios o el cierre de sus operaciones, principalmente en Jalisco, Nayarit y Colima.

Durante la tarde noche de este domingo, varias empresas y servicios están avisando a través de sus redes sociales que no abrirán este lunes 23 de febrero, como medida preventiva para resguardar la integridad de sus empleados y clientes.

Grandes tiendas como Walmart, han avisado a sus usuarios la modificación de sus horarios en sus diversos formatos de tienda, los cuales deberán ser consultados a través de la liga: https://www.walmartmexico.com/aviso-para-clientes.

Otras firmas han notificado directamente que no abrirán este lunes. AT&T, informó que sus centros de atención a clientes no abrirán en Jalisco y Colima; Smart Fit no abrirá sus sucursales en Jalisco, Colima, Michoacán, León y Guanajuato; en tanto, Palacio de Hierro se mantenía cerrado hasta nuevo aviso en Guadalajara y León, además de que su módulo de pick up no operaba en Acapulco.

En tanto, Bisquets Obregón notificó que se mantenían cerradas sus sucursales en Morelia, la Huerta; León, Centro, Puebla, Avenida Juárez y en Playa del Carmen en Quintana Roo.

Por su parte, Coppel informó que el lunes 23 de febrero cerrará todas sus tiendas en Jalisco hasta nuevo aviso.

“Daremos seguimiento puntual a la evolución del contexto local para reanudar operaciones en cuanto existan las condiciones adecuadas”, dijo la firma.

Hasta el momento, Fomento Económico Mexicano (Femsa), no ha dado a conocer postura después de la quema de varias sucursales de sus tiendas Oxxo, siendo una de las empresas más afectadas en la jornada violenta de este domingo.

