La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) dijo que existe preocupación por los hechos violentos que se registran este domingo en carreteras de varios estados del país, por lo que recomendó a los conductores de camiones cuidar su integridad física.

Pidió a los operadores del autotransporte de carga a “priorizar su integridad física, recomendando resguardarse en zonas seguras o retornar a sus patios de operación hasta que la situación se normalice y existan condiciones adecuadas para la circulación”.

En un comunicado, se refirió a los acontecimientos que se observan tras la muerte del narcotraficante conocido como “El Mencho”, Lo que ha “generado condiciones de riesgo para quienes transitan y laboran en dichas vías”.

Consideró que es “indispensable que prevalezca el Estado de Derecho en las vías de comunicación, así como que se garanticen condiciones reales de seguridad para el tránsito y la operación del sector”.

Aseguró que reconocen que los operativos implementados por el Gobierno Federal, tras la muerte de “El Mencho”, muestran acciones para combatir a la delincuencia organizada; sin embargo hay condiciones riesgosas en las carreteras.

“Es importante destacar que las carreteras constituyen el eje operativo del autotransporte de carga, una actividad estratégica para garantizar el abasto continuo de alimentos, medicamentos, combustibles, insumos industriales y bienes esenciales en todo el territorio nacional”.

Agregó que si se interrumpe la movilidad en las carreteras de manera prolongada habrá impacto directo en la economía y en la vida diaria de millones de personas.

La Cámara expuso que “se solidariza con las personas y familias afectadas por estos acontecimientos y reitera su compromiso de brindar apoyo ante cualquier afectación, incidente o situación de riesgo que involucre al personal operativo o a las unidades de transporte. Para ello, exhorta a realizar los reportes correspondientes ante esta Cámara, a fin de llevar a cabo el debido registro y la canalización pertinente ante la Guardia Nacional”.

