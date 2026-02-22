El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau felicitó a las autoridades mexicanas por la muerte del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Landu detalló por medio de sus redes sociales que la muerte del capo representa un gran avance para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo.

“Acabo de enterarme de que las fuerzas de seguridad mexicanas han matado a 'El Mencho', uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados. Es un gran avance para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”.

De acuerdo con los hechos, en la mañana del domingo 22 de febrero, las autoridades mexicanas confirmaron la muerte del Mencho durante un operativo en el estado de Jalisco.

