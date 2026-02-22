Organismos del sector privado aseguraron que tras la captura de “El Mencho” se registraron hechos de violencia que impactan la movilidad del transporte de mercancías y el funcionamiento de los negocios, por lo que pidieron al gobierno actuar para mantener el orden.

Tras reconocer la labor de las Fuerzas Armadas, del Gabinete de seguridad y de los tres órdenes de gobierno, aseguraron que es necesario reforzar la presencia institucional y salvaguardar la integridad de la población, a fin de evitar afectaciones a la economía del país.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo, en un comunicado, que hay bloqueos carreteros, incendios de vehículos, afectaciones a la infraestructura pública y privada en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Nayarit, Oaxaca, Veracruz, Puebla y el Estado de México.

“Desde el CCE condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad de la población, así como la quema de establecimientos, unidades de transporte y vialidades estratégicas”.

Tras pedir a la ciudadanía mantener la calma, exhortó “a las autoridades a reforzar de manera coordinada las acciones necesarias para restablecer plenamente el orden y garantizar la seguridad de las y los mexicanos en las zonas afectadas”.

Aseguró que “la protección de las personas, las familias y la continuidad de la actividad económica son prioridades inseparables. México necesita condiciones de seguridad y Estado de Derecho para preservar el empleo, las cadenas productivas y la confianza en el país”.

Coparmex pide evaluar la situación y ser flexibles

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al gobierno federal mantener bajo resguardo vialidades, carreteras, comercios y establecimientos con el objetivo de permitir la movilidad, el intercambio y la actividad económica de la región.

Por lo que, hizo un llamado a reforzar la presencia de las instituciones, se realicen acciones preventivas y se salvaguarde la integridad de la población para evitar afectaciones negativas a la economía local.

Empresarios reconocen la labor de las autoridades, pero señalan que bloqueos e incendios impactan cadenas productivas y comercio. (22/02/2026). Foto: Aimee Melo / EL UNIVERSAL

Además, pidió a los empresarios evaluar las condiciones particulares de cada ciudad a fin de “actuar con prudencia y flexibilidad, priorizando en todo momento la integridad de los colaboradores y atendiendo las indicaciones de la autoridad”.

“El sector empresarial actuará con responsabilidad y sensibilidad ante esta situación extraordinaria, pues en momentos como este lo más importante es el bienestar de nuestros colaboradores y de sus familias”.

Añadió que confían en que “pronto se restablezcan la paz y la seguridad en las distintas regiones del país afectadas, para que las personas retomen su vida cotidiana y los centros de trabajo funcionen con normalidad. Hoy más que nunca debemos cuidar el progreso de nuestro país y velar por su reputación”.

Comentó que, para mantener la confianza, la inversión y el empleo es necesario que haya estabilidad y libre tránsito.

“México requiere resultados claros y coordinación efectiva que garanticen certidumbre a quienes generan oportunidades en el país. Es fundamental enviar señales firmes de orden, legalidad y capacidad institucional”, dijo.

