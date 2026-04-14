Tlalnepantla, Méx.- En el Estado de México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dispone de dos Centros Regionales de Atención de Emergencias, ubicados en Tlalnepantla y Texcoco, los cuales cuentan, en conjunto, con 269 brigadistas y 85 equipos para atender contingencias durante la temporada de lluvias y ciclones 2026, informó Leonardo González Neri, gerente de Protección a la Infraestructura y Atención a Emergencias.

Desde el Centro Regional de Atención de Emergencias “El Cristo”, el funcionario federal detalló que en Tlalnepantla, operan 69 brigadistas con 50 equipos especializados para la atención de emergencias.

En Texcoco, la Conagua cuenta con una brigada de 200 personas; de ese total, 40 brigadistas están asignados a la atención directa de emergencias, además de 35 equipos de maquinaria.

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Equipos de diversas características y capacidades, bombas, plantas potabilizadoras, torres de iluminación, plantas generadoras de energía y los camiones especiales. Fotos: Gisela González / EL UNIVERSAL.

Leonardo González Neri informó que estos recursos forman parte de un despliegue nacional integrado por mil 440 equipos y 704 brigadistas distribuidos en 21 centros en el país, para atender la temporada de lluvia de este año.

“Mil 440 equipos es el inventario de todo el país. Son equipos de diversas características y capacidades, bombas, plantas potabilizadoras, torres de iluminación, plantas generadoras de energía y los camiones especiales”, detalló.

Sobre el fortalecimiento del personal, señaló que, este año, la Conagua incorporó capacitación en rescate acuático, debido a las necesidades que existen para apoyar en presas y ríos.

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González Neri recordó que la temporada de lluvias y ciclones empieza el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico. Fotos: Gisela González / EL UNIVERSAL.

“Tenemos 160 brigadistas programados para recibir formación en esta materia; hasta el momento, 40 ya cuentan con esta preparación”, explicó.

En el Estado de México, la Conagua mantiene vigilancia en Chalco, Nezahualcóyotl, Texcoco y Naucalpan, municipios que registraron inundaciones en años anteriores.

De acuerdo con el gerente de Protección a la Infraestructura y Atención a Emergencias, a inicios de este año, también se realizaron trabajos de desazolve en diversas zonas como medida preventiva para mantener en operación la red hidráulica.

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González Neri recordó que “oficialmente la temporada de lluvias y ciclones empieza el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico”.

El pronóstico de la temporada, dijo, “se dará a conocer el 22 de abril en Veracruz por la Comisión Nacional de Protección Civil”.

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