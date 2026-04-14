Tlalnepantla, Méx.-"A veces no tenemos ni para comprar el kilo de tortilla al precio que está", comentó la señora Martha, habitante de Tlalnepantla y ama de casa, ante el posible incremento en el costo de este alimento.

Martha señaló que el precio actual de la tortilla, de 22 pesos, "ya es mucho, en los últimos años, ha subido mucho el precio, anteriormente estaba en 12 pesos y después 15".

Diariamente, su familia consume un promedio de un kilo a kilo y medio de tortilla, lo que significa un gasto semanal estimado de 231 pesos.

En un recorrido que realizó EL UNIVERSAL en diversas tortillerías del municipio, los encargados y dueños de negocios de este giro señalaron que hasta este 14 de abril el precio del kilo de tortilla se mantiene.

Hay quienes señalaron que el alza podría registrarse a partir del 1 de mayo. Foto: Foto: Gisela González / EL UNIVERSAL

Lee también Se incendia camioneta en autopista México-Toluca, a la altura de Santa Fe; no hay lesionados

Algunos desconocieron un posible incremento, sin embargo, hay quienes señalaron que el alza podría registrarse a partir del 1 de mayo.

"El costo del kilo de tortilla sigue igual, pero el primer día de mayo subirá el precio", señaló Karla, encargada de la Tortillería Anel.

Karla apuntó que se desconoce cuánto será el incremento que se tiene previsto.

Por su parte, Erick, dedicado a la venta de tortillas desde hace 20 años, sostuvo que el aumento en la tortilla no se debe a la materia prima, sino al incremento en el precio de los combustibles y las rentas de los inmuebles.

Para incrementar el precio de la tortilla, señaló, “toda la industria deberá de llegar a un acuerdo para que sea una competencia leal”. Foto: Foto: Gisela González / EL UNIVERSAL

Lee también Vinculan a proceso a dos detenidos por asesinato del estilista Micky Hair; continurán en prisión preventiva

"Ahorita por ejemplo las rentas, las rentas son las más costosas, además el costo del combustible está alto, le subieron demasiado al gas un 12 por ciento, ya son casi 6 mil pesos de gas mensual", explicó.

Ante la declaración de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre que no se tiene “ninguna razón para el incremento en el precio de la tortilla porque los granos del maíz están en el nivel más bajo de la historia”, reconoció que el costo del maíz "sí es barato, pero lo que está muy elevado el gas, la luz, la renta, eso se lleva la mayoría de la ganancia".

"A un kilo de tortilla se le gana dos pesos, a quienes no somos productores de maíz", comentó Erick.

Para incrementar el precio de la tortilla, señaló, “toda la industria deberá de llegar a un acuerdo para que sea una competencia leal”.

El incremento, dijo Erick, “debería de ser mínimo de dos pesos”, si se consideran los aumentos en los insumos para la producción de tortilla.

Lee también Servicio del Metro y atender a usuarios debe estar por encima de cualquier interés: Brugada; dice que su administración ha invertido casi 50 mdp

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr