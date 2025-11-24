Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía Gustavo A. Madero a dos sujetos posiblemente relacionados con la agresión a disparos que le costó la vida a un oficial de la corporación, ocurrido el pasado 11 de noviembre en inmediaciones de una sucursal de Bodega Aurrerá, donde el agente atendía un reporte de robo. Durante la captura, los uniformados aseguraron el arma de cargo robada al policía fallecido, así como bolsas con aparente marihuana.

Según los reportes oficiales, los hechos ocurrieron cuando los efectivos fueron alertados sobre una persona herida en la esquina de Venustiano Carranza y Allende, en la colonia Valle Madero. Al llegar, encontraron al oficial con una lesión de arma de fuego en la cabeza, luego de que presuntamente los implicados lo atacaran cuando éste acudió a verificar el robo dentro del establecimiento comercial.

Paramédicos trasladaron al agente a un hospital y, debido a la gravedad de su estado, una aeronave de los Cóndores lo llevó posteriormente a un centro de especialidades, donde dos días más tarde se confirmó su fallecimiento.

El análisis de videovigilancia fue clave para identificar a los agresores. Las cámaras captaron a dos sujetos ingresando a una mini tienda de autoservicio y, posteriormente, al salir por las calles Aldama y Juventino Rosas, se observó el momento en que forcejearon con el policía, le dispararon y huyeron a bordo de una motocicleta negra, llevándose su arma de cargo.

Tras varios días de seguimiento, las autoridades ubicaron el área de movilidad de los sospechosos. Este 24 de noviembre, durante recorridos por Cerrada San Miguel y Callejón del Nopal, en la colonia Ampliación Malacates, los policías detectaron a dos hombres manipulando bolsas con presunta droga. Al notar la presencia policial, intentaron escapar, pero fueron detenidos.

En la revisión preventiva les fue asegurada un arma corta con 11 cartuchos útiles, marcada con las siglas de la SSC, confirmándose que era la misma arma robada al oficial. También tenían dos bolsas con aproximadamente medio kilogramo de aparente marihuana cada una y dos teléfonos celulares.

Los detenidos, de 32 y 44 años, fueron presentados ante el Ministerio Público. Las autoridades informaron que el hombre de 32 años cuenta con cuatro ingresos previos al Sistema Penitenciario capitalino entre 1993 y 2022 por robos en diferentes modalidades, además de cuatro presentaciones ante el Ministerio Público por robo a negocio, portación de arma de fuego y posesión de droga.

