Una balacera registrada la noche de este domingo dentro de una feria instalada en la colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán, dejó como saldo la muerte de un joven de aproximadamente 20 años, quien quedó tendido entre los juegos mecánicos.

El ataque ocurrió sobre la calle Reyna Ixtlilxóchitl, entre Zapotecas, donde vecinos y visitantes reportaron haber escuchado al menos tres detonaciones de arma de fuego en plena zona de atracciones. De acuerdo con los primeros datos, tres hombres vestidos de negro habrían abierto fuego contra la víctima para después huir corriendo entre los puestos y carpas de la feria. El móvil continúa sin conocerse.

La patrulla de sector arribó de inmediato y, al localizar al joven inconsciente, solicitó apoyo médico. Minutos después llegó la ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), cuyos paramédicos realizaron la valoración y confirmaron que ya no presentaba signos vitales, diagnosticando ausencia de signos por heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Elementos policiales desalojaron el área, acordonaron la zona donde quedó el cuerpo y lo cubrieron con una sábana mientras se notificaba a la autoridad ministerial. Personal de la Coordinación Territorial se presentó en el sitio para iniciar la carpeta de investigación, en tanto que Servicios Periciales procesó la escena, recolectó indicios balísticos y ordenó el levantamiento del cuerpo.

afcl/apr