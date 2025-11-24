El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, presumió que son la demarcación en donde más se han reducido los delitos de alto impacto de toda la Ciudad; asimismo, sostuvo que han erradicado por completo los giros negros y las chelerías.

Durante una mesa de trabajo en materia presupuestal con diputados locales, el edil morenista detalló que hay un -37% en robo a vehículos con violencia, -42% en lesiones por armas de fuego, y un -31% en homicidios, lo que es una baja histórica.

“Gustavo A. Madero era reconocida por muchas cosas, por tener la Basílica de Guadalupe, por su gente trabajadora, por el Bosque de San Juan de Aragón, pero nadie la reconocía por ser la alcaldía más segura de la Ciudad, hoy quiero decirles que, con datos oficiales, hoy Gustavo A. Madero se convierte en la alcaldía que más redujo todos los delitos de alto impacto en toda la Ciudad de México”, destacó.

Precisó que esta reducción en la inseguridad se logró gracias a la adquisición de más patrullas y cámaras de vigilancia, y a la recuperación de espacios públicos. De igual forma, comentó que su administración ha combatido los giros negros y que ahora no es posible comprarse una michelada en la alcaldía. “Hoy Gustavo A. Madero tenemos cero giros negros. En menos de 365 días retiramos mil 200 chelerías del espacio público y suspendimos 400 giros negros en nuestra demarcación”.

En otro tema, sostuvo que le dejaron una alcaldía llena de baches, por lo que han atendido más de 82 mil.

“Gustavo A. Madero adquirió 71 mil 452 toneladas de asfalto en la Ciudad de México. Les voy a dar un dato: todas las alcaldías de oposición (Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo) justas compraron 16 mil 500 toneladas, nuestra alcaldía superó por cuatro veces la adquisición de mezcla asfáltica y los resultados son patentes: más de 100 colonias atendidas, 90’ avenidas reencarpetadas, lo que se traduce en un total de 412 metros cuadrados de vialidades rehabilitadas y más de 82 mil baches atendidos”, puntualizó.

Janecarlo Lozano dijo que la Gustavo A. Madero debería tener un fondo especial por ser la alcaldía que más visitantes recibe a nivel mundial. “La Basílica de Guadalupe recibe y recibirá en las próximas semanas 12 millones de vístanles… el recurso siempre es poco para atender una alcaldía con tantos contrastes”.

En este sentido, solicitó un aumento presupuestal de 8% para el próximo año.

