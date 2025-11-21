Un hombre fue detenido la tarde de este viernes luego de agredir con un arma blanca a un profesor de educación física al interior de la Escuela Primaria Gertrudis Bocanegra de Lazo de la Vega, turno vespertino, ubicada en Atotonilco, manzana 109, lote 4, colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto ingresó al plantel con un cuchillo con la intención de sustraer a un menor. Testigos señalaron que el hombre, quien presuntamente es padrastro de uno de los alumnos, logró entrar al área escolar sin autorización. Al notar la situación, el profesor intentó intervenir para proteger al niño, momento en el que fue atacado.

Tras recibir la alerta vía frecuencia de radio, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron de inmediato a la primaria, localizada en la esquina de Atotonilco y avenida Dolores Hidalgo. Al llegar, encontraron a un grupo de personas que mantenían retenido al agresor, por lo que los oficiales intervinieron para resguardar su integridad y evitar mayores tensiones.

Paramédicos del ERUM valoraron al profesor, un hombre de 55 años, quien presentó una lesión por objeto punzocortante en la cabeza. El diagnóstico confirmó que la herida no ameritó traslado hospitalario.

Los policías realizaron una revisión preventiva al presunto responsable, de 31 años, a quien le decomisaron un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de largo. El sujeto fue detenido, le informaron sus derechos de ley y fue trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Según versiones iniciales, el hombre acudió al plantel para ver a su sobrino de 10 años, quien participaba en actividades relacionadas con un desfile escolar. Sin embargo, tras varios minutos comenzó a comportarse de manera violenta y agredió al menor, lo que provocó la intervención del profesor y la posterior agresión con el arma blanca.

