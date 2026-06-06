Este sábado la Selección de Estados Unidos jugará su último partido de preparación antes de su debut en la Copa del Mundo 2026. Su sinodal será Alemania, una de las selecciones de mayor jerarquía a las que se ha enfrentado en su proceso mundialista. Los dirigidos por Mauricio Pochettino, buscan una victoria que los consolide de cara a su primer partido el viernes 12 de junio contra Paraguay.

El escenario para este partido será el mítico estadio Soldier Field de Chicago. A continuación, te contamos a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido.

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Para Estados Unidos es una prueba importante, para demostrar que puede imponerse a rivales de primer nivel, mientras que para Alemania es una oportunidad de dar un golpe de autoridad y llegar al Mundial 2026 en buen momento.

En sus últimos cinco enfrentamientos, los teutones ganaron tres veces por dos de Estados Unidos. Así, se espera un partido de grandes emociones.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO ESTADOS UNIDOS VS ALEMANIA?

Día: sábado 6 de junio

Hora: 12:30 horas

Transmisión: ESPN y Disney Plus

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