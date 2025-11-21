La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de 25 nuevas ambulancias para el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), para la atención de emergencias en la Ciudad de México.

En avenida 20 de noviembre, en el Centro Histórico, la mandataria capitalina afirmó que estas nuevas ambulancias están equipadas con desfibrilador, oxígeno y aspirador, equipos para cirugía menor, así como equipo para atender partos y manejo avanzado de vía aérea, entre otros.

Asimismo, se comprometió a que el próximo año se aumentará el parque vehicular de ambulancias en la capital, y pidió a su gabinete instrumentar la llegada de una ambulancia helicóptero para Milpa Alta, una de las zonas más alejadas.

Lee también El caso Ollin Yoliztli llega al escritorio de Clara Brugada

La secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann, afirmó que la incorporación de las nuevas ambulancias, representa “el fortalecimiento directo no sólo del ERUM sino de todo el sistema”, pues aseguró que más unidades significa mayor capacidad de respuesta, mejores tiempos de llegada, menos saturación operativa y más posibilidades de una intervención oportuna, especialmente en emergencias.

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, destacó que el ERUM “es un orgullo” para la dependencia capitalina y un referente a nivel nacional e internacional.

“En cinco décadas, el ERUM ha sido pieza clave en el rescate de personas y atención de lesionados en eventos como los terremotos de 1985 y de 2017, las explosiones de San Juan Ixhuatepec, la explosión en la Torre de Pemex, los huracanes Paulina y Otis, las inundaciones de Tabasco e incluso el terremoto en Haití, de manera destacada la atención y traslado de pacientes durante la emergencia sanitaria del Covid-19 y más recientemente la atención de las víctimas del Puente de la Concordia”, recordó.

Lee también Clara Brugada encabeza encendido de iluminación en el Zócalo con figuras en honor a mujeres revolucionarias

Precisó que el arrendamiento de las nuevas ambulancias representa una inversión anual de 98 millones de pesos.

maot