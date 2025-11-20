La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el encendido del alumbrado decorativo con motivo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, que este año rindió tributo a la participación de las mujeres en este evento histórico, con una representación de la revolucionaria Petra Herrera.

“Este año, la iluminación rinde homenaje a las mujeres de la Revolución Mexicana, y en especial a las mujeres que pelearon por un país más justo, fueron combatientes, estrategas, enfermeras, mensajeras; fueron la fuerza moral y material de un movimiento que logró la transformación para siempre de la vida nacional”, dijo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el encendido del alumbrado decorativo con motivo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana. Foto: Fernanda Rojas /El Universal

Tras recordar a los personajes que encabezaron esa lucha -como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa- y al ritmo de “La Adelita”, Brugada Molina oprimió el switch para encender el colorido alumbrado.

En su mensaje, la mandataria capitalina se sumó al mensaje que emitió más temprano la Presidenta Claudia Sheinbaum con la frase: “quien convoca la violencia, se equivoca; quien incita al odio, se equivoca; quién cree que la fuerza sustituye la justicia, se equivoca; quien llama a una intervención extranjera, se equivoca; y quién cree que las mujeres somos débiles, se equivoca”.

En este sentido, afirmó que en México la transformación no se va a detener “ni porque lo traten de hacer cobijándose con organizaciones de jóvenes” ni tampoco la detendrá “una televisora que no paga impuestos”, dijo.

Se utilizaron más de 10 mil 200 focos led. Foto: Fernanda Rojas /El Universal

El alumbrado de este año está conformado por dos conjuntos monumentales ubicados en los edificios de Gobierno de la administración capitalina y un mosaico luminoso sobre avenida 20 de noviembre, en los que destacan banderas tricolor, junto con figuras de magueyes y hojas de maguey, que simbolizan “el triunfo del movimiento revolucionario”, explicó el secretario de Obras y Servicios (Sobse) Raúl Basulto Luviano.

Para hacer posible el encendido de este 20 de noviembre, se utilizaron más de 10 mil 200 focos led.

