Tras las manifestaciones de este jueves, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) actualizó las estaciones que reabrieron al público.
El director del Metro, Adrián Rubalcava, indicó que solo permanecen cerradas las estaciones Zócalo–Tenochtitlan y Allende de la Línea 2.
Operan con normalidad:
Línea 1:
- Pino Suárez
- Isabel la Católica
- Salto del Agua
- Balderas
Línea 2:
- Revolución
- Hidalgo
- Bellas Artes
- Pino Suárez
- San Antonio Abad
Línea 3:
- Hidalgo
- Balderas
Línea 8:
- Salto del Agua
- San Juan de Letrán
- Bellas Artes
- Garibaldi
