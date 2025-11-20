Más Información

México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta

México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta

Miss Universo 2025: fecha, horario y dónde ver la final con Fátima Bosch en México

Miss Universo 2025: fecha, horario y dónde ver la final con Fátima Bosch en México

Nos calumnian porque saben de nuestra honestidad: Sheinbaum; “se equivocan quienes alientan la violencia”, asegura

Nos calumnian porque saben de nuestra honestidad: Sheinbaum; “se equivocan quienes alientan la violencia”, asegura

Trump estudia "medidas adicionales" contra los narcos en México, afirma la Casa Blanca

Trump estudia "medidas adicionales" contra los narcos en México, afirma la Casa Blanca

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

Tras las de este jueves, el Sistema de Transporte Colectivo () actualizó las estaciones que reabrieron al público.

El director del Metro, , indicó que solo permanecen cerradas las estaciones Zócalo–Tenochtitlan y Allende de la Línea 2.

Operan con normalidad:

Línea 1:

  • Pino Suárez
  • Isabel la Católica
  • Salto del Agua
  • Balderas

Línea 2:

  • Revolución
  • Hidalgo
  • Bellas Artes
  • Pino Suárez
  • San Antonio Abad

Lee también:

Línea 3:

  • Hidalgo
  • Balderas

Línea 8:

  • Salto del Agua
  • San Juan de Letrán
  • Bellas Artes
  • Garibaldi

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]