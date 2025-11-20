Tras las manifestaciones de este jueves, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) actualizó las estaciones que reabrieron al público.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, indicó que solo permanecen cerradas las estaciones Zócalo–Tenochtitlan y Allende de la Línea 2.

Operan con normalidad:

Línea 1:

Pino Suárez

Isabel la Católica

Salto del Agua

Balderas

Línea 2:

Revolución

Hidalgo

Bellas Artes

Pino Suárez

San Antonio Abad

Línea 3:

Hidalgo

Balderas

Línea 8:

Salto del Agua

San Juan de Letrán

Bellas Artes

Garibaldi

Actualización del servicio del @MetroCDMX — 15:20 hrs:

La mayoría de las estaciones que se encontraban cerradas ya fueron reabiertas. Únicamente permanecen cerradas Zócalo–Tenochtitlan y Allende de la Línea 2.

Agradezco la paciencia y comprensión de quienes utilizan la red. Les… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 20, 2025

