Por marcha de la Generación Z y el desfile conmemorativo del 20 de noviembre, el Metro amplió las estaciones que no prestarán servicio hasta nuevo aviso.

En redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo actualizó el cierre de estaciones de las líneas 1, 2, 3, 8 y B.

Línea 1:

Pino Suárez

Isabel la Católica

Salto del Agua

Balderas

Línea 2:

Revolución

Hidalgo

Bellas Artes

Allende

Zócalo/Tecnohtitlan

Pino Suárez

San Antonio Abad

Línea 3:

Hidalgo

Balderas

Línea 8:

Salto del Agua

San Juan de Letrán

Bellas Artes

Garibaldi

Línea B:

Garibaldi

“Recuerda que los trenes no realizarán descenso o ascenso de usuarios. Mantente atento a las actualizaciones de cierres y apertura de estaciones. Toma previsiones y planifica tu viaje”, remarcó el Metro.

