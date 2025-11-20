Más Información

Por marcha de la Generación Z y el desfile conmemorativo del 20 de noviembre, el Metro amplió las estaciones que no prestarán servicio hasta nuevo aviso.

En redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo actualizó el cierre de estaciones de las líneas 1, 2, 3, 8 y B.

Línea 1:

  • Pino Suárez
  • Isabel la Católica
  • Salto del Agua
  • Balderas

Línea 2:

  • Revolución
  • Hidalgo
  • Bellas Artes
  • Allende
  • Zócalo/Tecnohtitlan
  • Pino Suárez
  • San Antonio Abad

Línea 3:

  • Hidalgo
  • Balderas

Línea 8:

  • Salto del Agua
  • San Juan de Letrán
  • Bellas Artes
  • Garibaldi

Línea B:

  • Garibaldi

“Recuerda que los trenes no realizarán descenso o ascenso de usuarios. Mantente atento a las actualizaciones de cierres y apertura de estaciones. Toma previsiones y planifica tu viaje”, remarcó el Metro.

