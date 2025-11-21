En una serie de operativos simultáneos, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina detuvieron a tres presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como "Los Rodolfos", tras ejecutar órdenes de cateo en inmuebles de las alcaldías Tlalpan y Xochimilco.

Entre los detenidos se encuentra Yair Antonio, alias “Golden Boy”, identificado como uno de los principales operadores de la organización, señalado en investigaciones por su presunta relación con narcomenudeo, tala ilegal de árboles, homicidio, extorsión y despojo de predios. Junto a él fueron aprehendidos José Apis, presunto líder del grupo de golpeadores dedicados a los despojos, e Isair Apolinar, quien habría fungido como jefe de sicarios.

Durante los tres cateos se aseguraron 385 dosis de probable droga, un arma de fuego con cargador y municiones, placas de circulación, documentación diversa, tarjetas de memoria y chips para teléfonos celulares. Las diligencias se realizaron sin uso de violencia y bajo protocolos policiales.

El primer operativo ocurrió en la colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, en Tlalpan, donde se detuvo a un hombre de 28 años y se aseguraron 136 dosis de aparente droga, un arma corta y un teléfono celular. El segundo cateo se efectuó en la colonia Cipreses, también en Tlalpan, donde fue detenido un hombre de 49 años, junto con 127 dosis de probable droga y diversos documentos. El tercer cateo tuvo lugar en la colonia Xochipilli, Xochimilco, donde se detuvo a un hombre de 30 años y se localizaron 124 dosis de aparente narcótico.

De acuerdo con el cruce de información, los tres sujetos posiblemente ocupaban roles de mando dentro de Los Rodolfos. Las autoridades confirmaron que cuentan con antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos como secuestro, robo calificado, portación de arma de fuego, robo a transeúnte y despojo.

Los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Los inmuebles intervenidos quedaron asegurados y bajo custodia policial.

