Tres operativos simultáneos realizados en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac permitieron la detención de siete personas —cuatro hombres y tres mujeres— presuntamente vinculadas al narcomenudeo, así como el aseguramiento de mil 418 dosis de droga, un arma de fuego y cartuchos útiles.

Los cateos fueron cumplimentados por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con apoyo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

Entre los detenidos se encuentran tres hombres identificados como Miguel Ángel “N”, de 45 años; Israel “N”, de 43; y Óscar Uriel “N”, de 26, señalados como líderes de una célula delictiva dedicada a la compra, distribución y venta de droga en Iztapalapa. Las autoridades informaron que cinco de los asegurados cuentan con ingresos previos al Sistema Penitenciario capitalino.

Los operativos derivaron de investigaciones que identificaron distintos inmuebles utilizados como centros de operación y resguardo de droga. Con orden judicial, los equipos ingresaron a los domicilios sin uso de violencia y bajo protocolos de actuación policial.

En el primer cateo, realizado en la colonia Vicente Guerrero, en Iztapalapa, se aseguraron 80 dosis de aparente metanfetamina, 200 de probable cocaína y otras 200 de presunta marihuana, además de un arma de fuego y cartuchos útiles. En el lugar fueron detenidos un hombre de 26 años y una mujer de 21.

Los otros dos operativos se llevaron a cabo en calles de la colonia La Draga, en Tláhuac, y en San Juan Xalpa, Iztapalapa. Ahí se decomisaron 295 dosis de aparente metanfetamina, 221 de probable cocaína y 422 de presunta marihuana. También fueron detenidos tres hombres de 45, 43 y 25 años, así como dos mujeres de 41 y 25.

Todos los detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. Los inmuebles quedaron bajo resguardo oficial.

