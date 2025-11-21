La alcaldía Tlalpan dio a conocer la suspensión de actividades para el consumo y venta de bebidas alcohólicas en las colonias Pedregal de San Nicolás 1ª Sección y Lomas de Padierna, durante cinco días de noviembre de 2025.

En la Gaceta Oficial de este viernes, la demarcación precisó que la suspensión aplicará de las 00:00 horas del sábado 22 de noviembre hasta las 24:00 horas del miércoles 26 de noviembre de 2025.

Esta medida será para los establecimientos mercantiles que tengan operaciones relacionadas con el consumo y venta de bebidas alcohólicas, como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento similar.

También aplicará para establecimientos de impacto vecinal como establecimientos de hospedaje, clubes, así como cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, de baile, salas de cine y cualquier otra similar, en que se expendan o consuman bebidas alcohólicas

Asimismo, se ordena la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos que se instalen temporalmente con motivo de ferias, festividades populares y tradicionales en la vía pública. Igualmente se prohíbe la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el interior de las ferias, romerías, kermeses, tianguis, mercados, festejos populares y otros lugares en donde se presenten situaciones similares en cuanto al consumo y venta de bebidas alcohólicas.

