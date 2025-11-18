Más Información

Muchas personas reportadas como desaparecidas "andaban de parranda", dice José Ramiro López Obrador

Muchas personas reportadas como desaparecidas "andaban de parranda", dice José Ramiro López Obrador

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

Mundial 2026: Definidas las selecciones que serán cabezas de serie en el sorteo del torneo

Mundial 2026: Definidas las selecciones que serán cabezas de serie en el sorteo del torneo

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de para la madrugada y mañana del miércoles 19 de noviembre en la .

En esa demarcación se prevén temperaturas de entre entre las 3:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana del miércoles.

Lee también:

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]