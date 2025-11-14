Fue detenido en calles de la alcaldía Tlalpan, Uziel Jesús Sánchez Martín, señalado como líder de una fracción de La Familia Michoacana y dos de sus operadores, en posesión de más de 100 dosis de droga.

El presunto jefe de la célula delictiva está señalado como autor intelectual del ataque en un funeral que se realizó en un domicilio de la calle Emperadores, de la colonia 3 de Mayo, en la alcaldía Tláhuac, en febrero de este año, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

También se le vincula con el asesinato de una mujer a bordo de su camioneta, en la calle Valle Alpino y su esquina con Océano de las Tempestades, en la colonia Selene, registrado el 25 de febrero pasado.

Tras los crímenes mencionados, agentes de la SSC implementaron trabajos de investigación y vigilancia mediante los cuales identificaron al supuesto autor de las agresiones, quien se movía por la alcaldía Tlalpan en una camioneta de color gris.

Dicho vehículo fue ubicado mediante un patrullaje en la calle Prolongación de Miramontes, en la colonia Amsa.

Los efectivos de la SSC vieron a tres sujetos a bordo y uno de ellos que manejaba lo que parecía ser un arma de fuego, por lo que se acercaron y les marcaron el alto.

Tras una revisión les aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles y 145 dosis de droga, motivo por el cual fueron detenidos.

Los tres hombres fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

