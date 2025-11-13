Más Información

Tres ciudadanos colombianos fueron por policías capitalinos en calles de , por su probable participación en 6 robos a casa habitación en diversos municipios del Estado de México y 2 más en alcaldías capitalinas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que los detenidos formarían parte de un dedicado al robo de casas, el cual fue ubicado mediante trabajos de investigación y en atención a varias denuncias.

Los efectivos de la SSC ubicaron la zona por dónde los sospechosos se desplazaban, en calles de Iztapalapa.

Los tres colombianos de 24, 26 y 36 años de edad fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público. Foto: Especial.
Los tres colombianos de 24, 26 y 36 años de edad fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público. Foto: Especial.

Luego de implementar vigilancias y patrullajes en la zona, se ubicó una camioneta negra que al parecer fue usada en los robos, cuando circulaba por la autopista México-Puebla, a la altura de la colonia Emiliano Zapata.

Los policías les marcaron el alto a los tripulantes y tras una revisión les encontraron 46 dosis de droga, 80 bolsas con marihuana, 900 gramos de la misma hierba, un arma de fuego con con seis cartuchos útiles y dinero.

Los tres colombianos de 24, 26 y 36 años de edad fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.

