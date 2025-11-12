Más Información
Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas
VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció
Javier Duarte ¿un preso ejemplar o un "príncipe" de la cárcel?; chocan versiones de defensa y fiscales
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local (SSC) detuvieron a tres sujetos señaladas de haber asaltado a dos hombres en calles de Iztapalapa, quienes pretendían comprar un coche que vieron ofertado en una red social.
Los uniformados asignados a la vigilancia de la zona fueron solicitados por dos ciudadanos en el cruce de Cedros y avenida del Árbol, en la colonia Consejo Agrarista.
La pareja refirió que momentos antes esperaban a una persona que contactaron mediante una red social para realizar la compra de un coche, cuando tres sujetos se acercaron y los despojaron de 108 mil pesos con los que pretendían realizar la transacción.
Leer también: Madre de Kimberly ofrece retirar cargos de presuntos implicados si le revelan paradero de su hija; "no queremos venganza", asegura
Los presuntos ladrones huyeron y entraron a unas canchas en la zona, y al verse perseguidos por los uniformados, realizaron disparos, aseguró la SSC.
Los tres sujetos fueron detenidos con el apoyo de más policías y tras una revisión se les aseguró un arma de fuego, un cargador con varios cartuchos útiles y el dinero que las víctimas habían reportado.
Los detenidos fueron presentados ante la autoridad ministerial correspondiente para que defina su situación jurídica.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.}
cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]