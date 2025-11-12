Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local (SSC) detuvieron a tres sujetos señaladas de haber asaltado a dos hombres en calles de Iztapalapa, quienes pretendían comprar un coche que vieron ofertado en una red social.

Los uniformados asignados a la vigilancia de la zona fueron solicitados por dos ciudadanos en el cruce de Cedros y avenida del Árbol, en la colonia Consejo Agrarista.

La pareja refirió que momentos antes esperaban a una persona que contactaron mediante una red social para realizar la compra de un coche, cuando tres sujetos se acercaron y los despojaron de 108 mil pesos con los que pretendían realizar la transacción.

Leer también: Madre de Kimberly ofrece retirar cargos de presuntos implicados si le revelan paradero de su hija; "no queremos venganza", asegura

Los tres sujetos fueron detenidos con el apoyo de más policías y tras una revisión se les aseguró un arma de fuego, un cargador con varios cartuchos útiles y el dinero que las víctimas habían reportado. Foto: Especial.

Los presuntos ladrones huyeron y entraron a unas canchas en la zona, y al verse perseguidos por los uniformados, realizaron disparos, aseguró la SSC.

Los tres sujetos fueron detenidos con el apoyo de más policías y tras una revisión se les aseguró un arma de fuego, un cargador con varios cartuchos útiles y el dinero que las víctimas habían reportado.

Los detenidos fueron presentados ante la autoridad ministerial correspondiente para que defina su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.}

cr