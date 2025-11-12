Policías capitalinos detuvieron a cuatro extranjeros en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, señalados como presuntos integrantes de un grupo delincuencial llamado Metepec Omoda, relacionado con varios robos a casa habitación en distintos estados de la República.

Los detenidos son Juan Ríos Salazar de 39 años, William Guzmán Castaño de 33, Juan Quintero Ramírez de 32, originarios de Venezuela; y Diana Ortiz Parra de 40 años, de nacionalidad colombiana.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que los miembros de Metepec Omoda operan ubicando casas en zonas residenciales, donde los dueños pudieran estar ausentes, y posteriormente entran violando las cerraduras para robar objetos de valor.

Los detenidos fueron ubicados mediante trabajos de investigación y vigilancia, así como en atención a cinco robos en distintas viviendas de la capital, el Estado de México y Veracruz.

Lee también: Construcción de Calzada Flotante no afectará la Línea 2 del Metro, asegura secretario de Movilidad

Los efectivos de la SSC se acercaron al auto y tras revisar a los sospechosos les aseguraron 150 dosis de marihuana, 51 bolsitas con cocaína en piedra, dinero y teléfonos celulares. Foto: Especial.

Las autoridades tuvieron conocimiento de las características de los presuntos ladrones tras revisar las grabaciones de los inmuebles robados, además de su ruta de movilidad, en la alcaldía Cuauhtémoc, a través de trabajos de los operadores del Centro de Comando y Control (C2).

Durante un patrullaje en la colonia Juárez, ciudadanos indicaron a los oficiales que en un coche había cuatro personas que al parecer manipulaban paquetes con droga.

Los efectivos de la SSC se acercaron al auto y tras revisar a los sospechosos les aseguraron 150 dosis de marihuana, 51 bolsitas con cocaína en piedra, dinero y teléfonos celulares.

Los extranjeros fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr