El Secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, aseguró que la construcción de la Calzada Flotante no afectará a la línea 2 del Metro.

En diversas ocasiones, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Fernando Espino, calificó la construcción de la ciclovía “Gran Tenochtitlán” sobre Tlalpan, como "ocurrente y cosmética", además alertó sobre posibles daños que ocasionará a la operatividad de la línea 2 del Metro.

El líder de los trabajadores del Metro, dijo que la construcción de un segundo piso en la Calzada de Tlalpan afectará el servicio de la línea 2 del Metro, generando problemas como mayor presupuesto, hundimientos diferenciales y filtraciones de agua por lluvias.

Al respecto, Héctor Ulises García Nieto apuntó ante legisladores durante su comparecencia como parte de la Glosa por el Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada, que platicó con el líder Sindicato del Metro quien le expresó sus dudas y comentarios sin estudios técnicos, por lo que se procedió a realizar reuniones con las personas encargadas del proyecto quienes confirmaron que “no hay problema”.

“Nos entrevistamos con el sindicato, con el representante del Sindicato del Sistema de Transporte Colectivo, con el cual tratamos muchos temas, tenemos excelente comunicación. A mí me compartió las objeciones de la Calzada Flotante, pero sin un estudio técnico, sino eran como comentarios de que podría suceder algunas afectaciones al Sistema de Transporte Colectivo”.

Expuso que se realizaron dos reuniones con las personas que traen el proyecto ejecutivo de la obra, y personal especializado del Metro. “Los que realizan los estudios geotécnicos respectivos y discutir a nivel de los estudios y determinar lo conducente. Tenían dudas, esas dudas fueron aclaradas y la obra continuó, se le han atendido y además quiero decirles que se presentaron, se hizo una exposición pública de lo que significaba la Calzada y el personal especializado del Metro dijo que no había problema”.

“Salieron las declaraciones del secretario general del Metro, no solicitó intervenir y aclarar algunas dudas que tenían, esa reunión ya se realizó en días previos y creo que el resultado fue que no hay problema. Ese fue el sentido de la discusión, tenemos buena relación y cualquier duda que no solo tenga él, sino cualquiera, debe de ser aclarada”, concluyó.

