Usuarios de Línea 1 del Metro disfrutaran, "de una línea totalmente renovada", aseguró el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García al reconfirmar que este 16 de noviembre reabrirá las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

Al encabezar su comparecencia con legisladores como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada, el funcionario expuso que “ya pronto todos los usuarios podrán circular desde Observatorio hasta Pantitlán, lo cual es un asunto que nos llena de felicidad, porque ya está totalmente renovada”.

Agregó que con la conclusión de las últimas tres estaciones Juanacatlán, Observatorio y Tacubaya toda la línea rosa estará modernizada, “todos sus sistemas de telecomunicaciones, vías, todos los sistemas de seguridad, instaladas 70 cámaras por cada una de las estaciones. Todos los vagones tienen cámaras de vigilancia. Se ha reforzado la seguridad, y disfrutarán de una línea totalmente renovada”.

“Efectivamente, vamos a poder hacerlo a partir del 16 como ya lo anunció nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada".

