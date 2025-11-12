Tlalnepantla, México.- Un policía de investigación de la Ciudad de México fue asesinado en la colonia Chalma de Guadalupe, en Cuautepec, cuando sujetos le dispararon al llegar a su domicilio, ubicado en la calle Jesús Arriaga. Los agresores arribaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego directamente contra la víctima.

Elementos de la policía municipal acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. La zona fue acordonada para garantizar la seguridad y preservar las evidencias del ataque.

Los agresores arribaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego directamente contra la víctima. Foto: Valente Rosas

Lee también: Mezcal mexiquense obtiene Denominación de Origen; será protegido y dado a conocer en todo el mundo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llegó al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a las investigaciones correspondientes. Las autoridades recabaron testimonios y aseguraron indicios que podrían ayudar a esclarecer los hechos.

Hasta el momento no se reportan detenidos, y se desconoce si los agresores tenían algún vínculo con la víctima o si se trató de un ataque relacionado con su labor como policía de investigación. La Fiscalía continúa con las indagatorias para identificar a los responsables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr