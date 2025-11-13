Un hombre fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, por presuntamente haber amenazado a un ciudadano con una réplica de arma de fuego para hacer una transferencia bancaria con el dinero que usaría para comprar un coche que vio anunciado en una red social.

La víctima solicitó la ayuda de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que vigilaban en el cruce de las calles Tercera Cerrada de Tepito y Camino viejo a Mixcoac, colonia Pueblo de San Bartolo Amealco.

El hombre de 40 años refirió que momentos antes esperaba realizar la compra de un auto ofertado en una red social pero dos sujetos llegaron y lo amenazaron con una pistola para transferir los 130 mil pesos que usaría en la transacción.

Los efectivos de la PBI implementaron la búsqueda de los sospechosos y cuadras adelante ubicaron a uno de los presuntos ladrones.

Al sujeto se le realizó una revisión mediante la cual se le aseguró una réplica de arma de fuego, por lo que fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

