La Fiscalía Capitalina dio a conocer que logró dos nuevas vinculaciones a proceso contra Juan “N”, alias “El Pitufo”, por delitos de fraude genérico; el imputado enfrenta tres procesos penales por la venta irregular de terrenos ubicados en zonas de conservación ecológica en San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan.

Consta en el expediente del caso que las víctimas del fraude genérico, son dos personas, quienes denunciaron la venta irregular de predios en el paraje La Pedrera, ubicado en San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan. Con estos casos, suma tres vinculaciones por el mismo ilícito, bajo un modus operandi similar.

El pasado 30 de agosto, el imputado –también conocido como “El Pitufo” e identificado como probable generador de violencia en el sur de la ciudad– fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) y vinculado a proceso por fraude genérico, derivado de la venta ilegal de terrenos en la zona de conservación ecológica.

De acuerdo con las investigaciones, Juan “N” habría ofrecido en venta más de 7 mil metros cuadrados ubicados en zona de conservación ecológica, a través de tres oficinas ubicadas en Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán. Las personas denunciantes señalaron haber entregado en conjunto una suma superior a dos millones de pesos por la supuesta adquisición de los predios.

En el primer caso, la víctima celebró un contrato de compraventa mediante el cual adquirió un terreno por un monto superior a 500 mil pesos y posteriormente construyó una vivienda. Personal de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) ordenó la demolición del inmueble al confirmar que se encontraba dentro de una zona de reserva ecológica, motivo por el cual la afectada presentó una denuncia ante la FGJCDMX.

En el segundo caso, el denunciante realizó un pago inicial de casi 100 mil pesos por un predio de 200 metros cuadrados, con la intención de cubrir el resto en mensualidades. Durante la operación, el probable responsable le aseguró que el terreno contaba con los permisos necesarios para construir; sin embargo, el 14 de agosto autoridades locales ordenaron la demolición de la vivienda al determinar que se encontraba dentro de una zona de conservación ecológica, conforme al Programa General de Ordenamiento Ecológico vigente en la capital.

Por ambos casos, la autoridad judicial vinculó a proceso al imputado y fijó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias. Juan “N” permanece interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

