Más Información

Grecia Quiroz reconoce que recibió amenazas un día antes de asumir su cargo como alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz reconoce que recibió amenazas un día antes de asumir su cargo como alcaldesa de Uruapan

Harfuch se reúne con Grecia Quiroz en Michoacán; Gabinete de Seguridad recorre Urupan

Harfuch se reúne con Grecia Quiroz en Michoacán; Gabinete de Seguridad recorre Urupan

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

¿Qué pasa si tenías dinero pendiente de una apuesta en un casino bloqueado por la UIF de Hacienda?

¿Qué pasa si tenías dinero pendiente de una apuesta en un casino bloqueado por la UIF de Hacienda?

UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda

UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda

La instaló el Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial y formalizó la creación de la , dos órganos colegiados de carácter informativo que fortalecerán la planeación urbana, la movilidad sustentable y la identidad territorial de la demarcación.

El acto fue encabezado por el alcalde quien afirmó que “el objetivo es preservar la identidad urbana y cultural de Benito Juárez, garantizar un ordenamiento territorial coherente y promover la participación ciudadana en lo que tenga que con el espacio público”.

El Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad tiene como propósito promover una movilidad ordenada, segura y accesible, mediante la coordinación entre autoridades locales, especialistas y ciudadanía.

Lee también:

Entre sus principales funciones se encuentran diagnosticar y proponer acciones para mejorar la infraestructura vial, peatonal y ciclista, fomentar la movilidad sustentable, impulsar programas de educación y prevención de accidentes, evaluar y dar seguimiento a obras o intervenciones viales que incidan en la circulación y accesibilidad e incorporar la participación ciudadana en el diseño de soluciones integrales para garantizar un entorno de movilidad eficiente.

En tanto, la Comisión de Nomenclatura fue creada como un órgano técnico encargado de regular, revisar y emitir opinión sobre la asignación, modificación o sustitución de nombres de calles, plazas, parques y números oficiales de predios.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]