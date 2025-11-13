La alcaldía Benito Juárez instaló el Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial y formalizó la creación de la Comisión de Nomenclatura, dos órganos colegiados de carácter informativo que fortalecerán la planeación urbana, la movilidad sustentable y la identidad territorial de la demarcación.

El acto fue encabezado por el alcalde Luis Mendoza quien afirmó que “el objetivo es preservar la identidad urbana y cultural de Benito Juárez, garantizar un ordenamiento territorial coherente y promover la participación ciudadana en lo que tenga que con el espacio público”.

El Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad tiene como propósito promover una movilidad ordenada, segura y accesible, mediante la coordinación entre autoridades locales, especialistas y ciudadanía.

Entre sus principales funciones se encuentran diagnosticar y proponer acciones para mejorar la infraestructura vial, peatonal y ciclista, fomentar la movilidad sustentable, impulsar programas de educación y prevención de accidentes, evaluar y dar seguimiento a obras o intervenciones viales que incidan en la circulación y accesibilidad e incorporar la participación ciudadana en el diseño de soluciones integrales para garantizar un entorno de movilidad eficiente.

En tanto, la Comisión de Nomenclatura fue creada como un órgano técnico encargado de regular, revisar y emitir opinión sobre la asignación, modificación o sustitución de nombres de calles, plazas, parques y números oficiales de predios.

