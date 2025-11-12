La alcaldía Benito Juárez presumió que ha impulsado una Bolsa de Empleo que, en lo que va del 2025, ha logrado vincularse con 111 empresas de diversos giros comerciales, obteniendo un total de siete mil 570 vacantes y con ello, ubicar a la demarcación como líder de fomento al empleo en la Ciudad de México.

“En Benito Juárez estamos convencidos de que el empleo no sólo representa una fuente de ingreso, es también una forma de mantenerse activo y desarrollar habilidades para generar bienestar en nuestra comunidad, seguiremos impulsando acciones que le permitan a las personas tener acceso a un trabajo digno”, señaló el alcalde Luis Mendoza.

De enero a octubre de 2025, se han llevado a cabo diversas estrategias para acercar a quienes buscan empleo a distintas ofertas laborales, entre ellas, destaca la atención directa a 604 personas, de las cuales, se logró vincular a 256 y la realización de 26 juntas de intercambio.

Asimismo, se llevaron a cabo dos jornadas de empleo y la "Feria de la Diversidad", ambos eventos realizados en el Parque Victoria de la colonia Villa de Cortés, donde se dio atención a 31 y 42 buscadores de empleo respectivamente.

De igual forma, la alcaldía participó en dos ferias de empleo organizadas por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (Universidad CESCIJUC) y la Universidad Amerike. Mientras que, en coordinación con la Unidad Regional del Servicio de Empleo en Benito Juárez, realizó el "Taller para Empleadores" y junto a los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATIS), brindó cinco cursos para buscadores de empleo.

Para que la población tenga a su alcance las vacantes disponibles, se establecieron medios de contacto, como la creación de un Código QR, la actualización periódica de la Bolsa de Empleo en la página web de la alcaldía y la atención permanente vía telefónica, siendo la única demarcación que dispone de estos canales de comunicación, además de llevar las ofertas a diversos puntos gracias a las Brigadas BJ.

Dentro de la promoción del empleo, destaca también el impulso a las cooperativas. El gobierno de Luis Mendoza, ha brindado asesoría y acompañamiento integral para constituir este tipo de sociedades que fortalecen la economía local; a la fecha, son nueve cooperativas las que se han constituido formalmente.

