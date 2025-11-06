Con el propósito de continuar impulsando la cultura como un eje fundamental del desarrollo humano, la alcaldía Benito Juárez realizó la tercera sesión ordinaria del Consejo para el Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural.

Durante la sesión, el jefe de departamento de Centros Culturales y Sociales, Saúl González, presentó el informe de actividades correspondiente al último bimestre (septiembre–octubre), destacando la realización de 259 eventos artísticos y culturales, entre conciertos, recitales, funciones de teatro, presentaciones de danza, exposiciones y proyecciones cinematográficas, que reunieron a ocho mil 865 asistentes.

Asimismo, se informó de la celebración de ocho festejos patrios en los Centros Culturales Álamos Postal, Alicia Santillana, Periodista, Emilio Carballido, Juan Rulfo, Miravalle y Niños Héroes, con la participación de más de mil 180 personas.

Otro de los logros destacados fue la participación de la alcaldía Benito Juárez en el XVII Desfile de Alebrijes Monumentales de la Ciudad de México, llevando el arte y la identidad benitojuarense a toda la capital.

Además, se realizaron 259 talleres en 25 recintos culturales, atendiendo a más de dos mil usuarios, quienes participaron en actividades de formación artística, promoción cultural y desarrollo comunitario.

En su intervención, Karina Magaña, directora general de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, reconoció el esfuerzo de su equipo de trabajo, destacando que, pese a los retos logísticos y de recursos, “han logrado mantener viva la actividad cultural en Benito Juárez, con creatividad, entrega y pasión”.

Al respecto, el alcalde Luis Mendoza reafirmó el compromiso de su gobierno con la promoción cultural como herramienta de bienestar comunitario:

“En Benito Juárez reconocemos el enorme valor que tiene la cultura para nuestras vecinas y vecinos. La cultura une, transforma y fortalece nuestra identidad. Por eso seguiremos generando más espacios y programas que impulsen el talento local, acerquen el arte a las colonias y fomenten la participación ciudadana en la vida cultural de la alcaldía”, apuntó.

