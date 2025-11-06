Más Información

Ciudad de México, Mex.- La incidencia delictiva por acoso sexual en la Ciudad de México registra un incremento del 0.42%, en una comparativa entre las denuncias del periodo de enero a septiembre del 2024 y el 2025.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que en el 2024 hubo 1 mil 189 casos denunciados y para el 2025 suman 1 mil 194, en el mismo periodo referido, lo que significan 5 denuncias más por acoso sexual.

EL UNIVERSAL revisó los datos del SESNSP en los años del 2020 al 2025, sobre el delito de acoso sexual, en el lapso de enero a septiembre que es el último corte publicado.

En el 2020 ocurrieron 803 denuncias y para el 2021 fueron 1 mil 066, es decir, entre un año y otro se incrementó en 32.75%.

Para el 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registro 1 mil 139 denuncias y en el 2023 fueron 1 mil 357, lo que se traduce a un aumento de 19.14%.

Y en el 2024 ocurrieron 1 mil 189, mientras que en 2025, hubo 1 mil 194, un incremento de 0.42%.

