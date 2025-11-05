Más Información

Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa de Uruapan, tras asesinato de su esposo, Carlos Manzo; "vengo con el corazón destrozado"

Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa de Uruapan, tras asesinato de su esposo, Carlos Manzo; "vengo con el corazón destrozado"

ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Estados Unidos debe elegir "entre el comunismo o el sentido común", dice Trump tras victoria de Zohran Mamdani

Estados Unidos debe elegir "entre el comunismo o el sentido común", dice Trump tras victoria de Zohran Mamdani

Transportistas marchan por la paz y justicia tras el asesinato del alcalde de Uruapan

Transportistas marchan por la paz y justicia tras el asesinato del alcalde de Uruapan

La inició un programa de asesoría y acompañamiento integral para la constitución de , con el propósito de fortalecer la economía local, promover la participación ciudadana y fomentar el desarrollo humano de las y los vecinos.

En esta primera etapa, nueve cooperativas concluyeron formalmente su proceso de constitución con el apoyo del área de : Abarrotería Los 5 Amigos, Antojitos y Aguas Frescas M.C., Brincolandia, Florería Iris, Girls Cosmetics, Kanmi Bakery, Sillas y Mesas, Te lo Vendo y Your Art.

Durante el acto de entrega, el alcalde Luis Mendoza reconoció el esfuerzo y compromiso de las y los integrantes de estas nuevas cooperativas, subrayando la importancia del trabajo conjunto para el progreso de la comunidad.

Lee también:

“Me siento muy orgulloso de poder impulsar y promover el cooperativismo en Benito Juárez. Fomentar las cooperativas va más allá de un documento: tiene que ver con la interacción social, con el trabajo de nuestras propias manos y con el desarrollo humano. Por eso, cuentan con esta alcaldía para seguir creciendo y fortaleciendo sus proyectos”, comentó.

El director de Desarrollo Económico e Innovación Administrativa, Guillermo Torres Pérez, destacó la colaboración con los nuevos cooperativistas y la relevancia de su formación.

“Nuestro objetivo fue brindarles las herramientas necesarias para que comprendieran a fondo su compromiso y el alcance de sus proyectos. Seguiremos acompañándolos para que puedan acceder a nuevas convocatorias y apoyos gubernamentales que fortalezcan su crecimiento”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]