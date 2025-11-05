La alcaldía Benito Juárez inició un programa de asesoría y acompañamiento integral para la constitución de sociedades cooperativas, con el propósito de fortalecer la economía local, promover la participación ciudadana y fomentar el desarrollo humano de las y los vecinos.

En esta primera etapa, nueve cooperativas concluyeron formalmente su proceso de constitución con el apoyo del área de Desarrollo Económico e Innovación Administrativa: Abarrotería Los 5 Amigos, Antojitos y Aguas Frescas M.C., Brincolandia, Florería Iris, Girls Cosmetics, Kanmi Bakery, Sillas y Mesas, Te lo Vendo y Your Art.

Durante el acto de entrega, el alcalde Luis Mendoza reconoció el esfuerzo y compromiso de las y los integrantes de estas nuevas cooperativas, subrayando la importancia del trabajo conjunto para el progreso de la comunidad.

“Me siento muy orgulloso de poder impulsar y promover el cooperativismo en Benito Juárez. Fomentar las cooperativas va más allá de un documento: tiene que ver con la interacción social, con el trabajo de nuestras propias manos y con el desarrollo humano. Por eso, cuentan con esta alcaldía para seguir creciendo y fortaleciendo sus proyectos”, comentó.

El director de Desarrollo Económico e Innovación Administrativa, Guillermo Torres Pérez, destacó la colaboración con los nuevos cooperativistas y la relevancia de su formación.

“Nuestro objetivo fue brindarles las herramientas necesarias para que comprendieran a fondo su compromiso y el alcance de sus proyectos. Seguiremos acompañándolos para que puedan acceder a nuevas convocatorias y apoyos gubernamentales que fortalezcan su crecimiento”.

