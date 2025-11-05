Pese al incremento de 1.50 pesos a la tarifa del transporte concesionado capitalino, los operadores continuarán asumiendo un déficit del 50% en sus costos de operación, señaló la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM).

Ante ello, el presidente de la AMTMA, Nicolás Rosales Pallares, explicó que, si bien este incremento constituye una tabla de salvación en la economía de los operadores, no es suficiente para superar la crisis que enfrentan, ya que una tarifa rezagada impide a los concesionarios cubrir los costos reales de operación, renovar unidades o invertir en capacitación y tecnología, así como ofrecer un servicio seguro, eficiente y digno.

Indicó que coincide con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), César Cravioto, quien durante la conferencia de prensa que ofreció con los titulares de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García, y de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, reconoció que este incremento no es suficiente para alcanzar la transformación que el sistema requiere.

Señaló que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 164, 165 y 166 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, las tarifas del transporte público concesionado deben revisarse cada año durante el tercer trimestre, y la Jefatura de Gobierno emitir la resolución correspondiente en el cuarto trimestre, con base en estudios técnicos que justifiquen la modificación.

El texto de esos artículos, añadió, indica que estos estudios deben reflejar los costos reales de operación, mantenimiento, combustibles y condiciones del servicio, con el fin de asegurar que cualquier ajuste tarifario esté sustentado técnica y legalmente. La Ley busca con ello garantizar un equilibrio entre la viabilidad económica de los prestadores del servicio y el derecho de la ciudadanía a un transporte accesible, eficiente y de calidad.

En ese contexto, Nicolás Rosales reveló que pese al incremento de la tarifa al transporte público concesionado, la CDMX tienen uno de los costos más bajos de América Latina, ya que, por ejemplo, São Paulo, Brasil, tiene un costo (en pesos mexicanos) de 17.28, mientras que la capital de Uruguay, Montevideo, alcanza los 28.53 pesos y Buenos Aires, Argentina, 9.97 pesos en promedio.

Indicó que es necesario construir un modelo de transporte equitativo, sustentable y accesible, que equilibre la viabilidad económica de los prestadores del servicio con el bienestar social.

Esta transición hacia un modelo empresarial, concluyó, requiere incentivos fiscales, apoyos crediticios y subsidios con reglas claras, transparentes y auditables, así como modernización del sector, sin comprometer su viabilidad económica, ni afectar la economía de los usuarios.

