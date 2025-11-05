La alcaldía Xochimilco ordenó la suspensión de actividades para la venta o expendio de bebidas alcohólicas, durante noviembre y diciembre de 2025, con motivo de distintas fiestas patronales de pueblos y barrios de la demarcación.

Esta medida aplicará en el Barrio San Diego los dias 12, 13 y 14 de noviembre con motivo de la fiesta patronal: en el Barrio La Planta Santa Cruz Alcapixca, aplicará los días 18, 19 y 20 de noviembre; en el Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, será los días 20, 21, 22, 23 y 24 de noviembre; en el Pueblo se Santiago Tulyehualco, aplicará los días 22, 23 y 24 de noviembre; mientras que en el Pueblo San Gregorio Atlapulco, la medida será los días 28, 29 y 30 de noviembre con motivo de la fiesta patronal en honor a San Andrés y los días 29 y 30 de noviembre debido a la fiesta patronal de la capitlla de San Gregorio Atlapulco.

Además, en el Pueblo de San Andres Ahuayucan la suspensión para la venta de bebidas alcohólicas será los días 28, 29 y 30 de noviembre, así como el 1 y 2 de diciembre.

Lee también Obras invertirá 71 mdp para mejoras en el Tren Ligero

En la Gaceta Oficial, la demarcación precisó que la medida aplicará para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, de las 00:00 horas y hasta las 23:59 horas -de los días indicados- en los establecimientos mercantiles que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o en lugares donde se instale su venta temporalmente ya sea establecimiento mercantil o en vía pública, con motivo de las Ferias, Festividades o Tradiciones Populares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL