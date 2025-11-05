Más Información

ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo llega al Congreso de Michoacán

Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo llega al Congreso de Michoacán

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Estados Unidos debe elegir "entre el comunismo o el sentido común", dice Trump tras victoria de Zohran Mamdani

Estados Unidos debe elegir "entre el comunismo o el sentido común", dice Trump tras victoria de Zohran Mamdani

Transportistas marchan por la paz y justicia tras el asesinato del alcalde de Uruapan

Transportistas marchan por la paz y justicia tras el asesinato del alcalde de Uruapan

La alcaldía Xochimilco ordenó la suspensión de actividades para la venta o expendio de bebidas alcohólicas, durante noviembre y diciembre de 2025, con motivo de distintas fiestas patronales de pueblos y barrios de la demarcación.

Esta medida aplicará en el Barrio San Diego los dias 12, 13 y 14 de noviembre con motivo de la fiesta patronal: en el Barrio La Planta Santa Cruz Alcapixca, aplicará los días 18, 19 y 20 de noviembre; en el Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, será los días 20, 21, 22, 23 y 24 de noviembre; en el Pueblo se Santiago Tulyehualco, aplicará los días 22, 23 y 24 de noviembre; mientras que en el Pueblo San Gregorio Atlapulco, la medida será los días 28, 29 y 30 de noviembre con motivo de la fiesta patronal en honor a San Andrés y los días 29 y 30 de noviembre debido a la fiesta patronal de la capitlla de San Gregorio Atlapulco.

Además, en el Pueblo de San Andres Ahuayucan la suspensión para la venta de bebidas alcohólicas será los días 28, 29 y 30 de noviembre, así como el 1 y 2 de diciembre.

Lee también

En la Gaceta Oficial, la demarcación precisó que la medida aplicará para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, de las 00:00 horas y hasta las 23:59 horas -de los días indicados- en los establecimientos mercantiles que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o en lugares donde se instale su venta temporalmente ya sea establecimiento mercantil o en vía pública, con motivo de las Ferias, Festividades o Tradiciones Populares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]