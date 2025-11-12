Desde hace más de tres horas, un grupo de alrededor de 50 estudiantes de la Escuela Normal mantiene bloqueada la vialidad en ambos sentidos de la Calzada México-Tacuba, a la altura del cruce con avenida de los Maestros, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes exigen mejoras en las instalaciones del plantel y el despido de docentes señalados por presunto acoso hacia alumnas. Con pancartas y consignas, los jóvenes cerraron la circulación en ambos cuerpos de la vía, lo que ha provocado afectaciones viales considerables en la zona y calles aledañas.

Elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan cortes a la circulación y desvíos hacia circuitos alternos para mitigar el congestionamiento.

Hasta el momento, los inconformes permanecen en el sitio donde se reportó la presencia de autoridades educativas para entablar un diálogo.

