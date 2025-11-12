Más Información

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

Desde hace más de tres horas, un grupo de alrededor de 50 estudiantes de la Escuela Normal mantiene bloqueada la vialidad en ambos sentidos de la Calzada México-Tacuba, a la altura del cruce con avenida de los Maestros, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes exigen mejoras en las instalaciones del plantel y el despido de docentes señalados por presunto acoso hacia alumnas. Con pancartas y consignas, los jóvenes cerraron la circulación en ambos cuerpos de la vía, lo que ha provocado afectaciones viales considerables en la zona y calles aledañas.

Elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan cortes a la circulación y desvíos hacia circuitos alternos para mitigar el congestionamiento.

Hasta el momento, los inconformes permanecen en el sitio donde se reportó la presencia de autoridades educativas para entablar un diálogo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Ll

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]