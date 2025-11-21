Un juez de control vinculó a proceso a cinco personas más por los hechos del pasado sábado 15 de noviembre, que se realizó la marcha de la Generación Z, acusados de lesiones y robo.

A cuatro de los procesados se les permitió llevar su proceso en libertad, con las medidas cautelares de no acercarse al lugar de los hechos ni a las víctimas, además de la firma periódica.

Al quinto imputado se le dictó la medida de prisión preventiva, por lo que continuará privado de la libertad en el Reclusorio Norte.

Leer también: Alistan feministas marcha por el 25N en CDMX

Las cinco personas que hoy tuvieron su audiencia fueron quienes el martes pasado solicitaron la ampliación del término constitucional, por lo que la continuación de su entrevista se realizó este viernes.

El juez, con sede en los juzgados del Reclusorio Norte, determinó un periodo de 30 días para el cierre de las investigaciones complementarias.

Reclasifican delito de tentativa de homicidio a dos

Marcha de la Generación Z en CDMX (15/11/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

En otra audiencia celebrada la mañana de este viernes, a dos de los procesados por tentativa de homicidio, Fernando y Francisco, se les reclasificó el delito por resistencia de particulares.

Los dos procesados ahora llevarán su proceso en libertad con las medidas cautelares de no acercarse a las víctimas ni al Zócalo capitalino, así como presentarse a firmar de manera periódica.

Los dos procesados habían sido vinculados a proceso la madrugada del miércoles 19 de noviembre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr