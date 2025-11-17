El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) condenó de manera "firme, inequívoca enérgica" los actos de violencia que se registraron durante la marcha convocada por la Generación Z el pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México, y se solidarizó con las y los jóvenes lesionados.

A través de sus redes sociales, publicó un pronunciamiento en el que calificó los hechos como actos de represión por parte de autoridades en contra de las y los jóvenes manifestantes.

"La libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho de la protesta pacífica son pilares esenciales de toda democracia", indicó en su escrito.

Asimismo, acusó que las agresiones, los golpes y la dispersión de forma violenta en contra de los manifestantes "representan una afrenta directa al órden jurídico y al pacto democrático que nos rige".

Enfatizó que la seguridad pública debe garantizar los derechos y no ser un instrumento de intimidación. Expresó que el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública "para poner orden, no para reprimir".

"Rechazamos cualquier narrativa que pretenda criminalizar a quienes legítimamente exigen un México más seguro. El Estado está obligado a proteger no a reprimir.

Abre asesoría jurídica por detenciones y lesiones en marcha de la Generación Z

En otro comunicado, el Bufete Jurídico Social del INCAM anunció la apertura de una línea de atención para las personas que requieran asesoría jurídica por detenciones y lesiones en la marcha del 15 de noviembre en la Ciudad de México.

Puso a disposición del público el correo electrónico incam.atencion1511@gmail.com para recibir las solicitudes de asesoría jurídica y canalizar, si es el caso, la representación correspondiente.

