El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) condenó de manera "firme, inequívoca enérgica" los actos de violencia que se registraron durante lael pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México, y se solidarizó con las y los jóvenes lesionados.

A través de sus redes sociales, publicó un pronunciamiento en el que calificó los hechos como por parte de autoridades en contra de las y los jóvenes manifestantes.

"La libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho de la protesta pacífica son pilares esenciales de toda democracia", indicó en su escrito.

Asimismo, acusó que las agresiones, los golpes y la dispersión de forma violenta en contra de los manifestantes "representan una afrenta directa al órden jurídico y al pacto democrático que nos rige".

Enfatizó que la seguridad pública debe garantizar los derechos y no ser un instrumento de intimidación. Expresó que el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública "para poner orden, no para reprimir".

"Rechazamos cualquier narrativa que pretenda criminalizar a quienes legítimamente exigen un México más seguro. El Estado está obligado a proteger no a reprimir.

Abre asesoría jurídica por detenciones y lesiones en marcha de la Generación Z

En otro comunicado, el Bufete Jurídico Social del INCAM anunció la apertura de una línea de atención para las personas que requieran asesoría jurídica por detenciones y lesiones en la marcha del 15 de noviembre en la Ciudad de México.

Puso a disposición del público el correo electrónico incam.atencion1511@gmail.com para recibir las solicitudes de asesoría jurídica y canalizar, si es el caso, la representación correspondiente.

