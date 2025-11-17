Más Información

Fernando, un joven de 17 años detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante los enfrentamientos registrados el pasado sábado en la marcha denominada “”, recuperó su libertad después de casi nueve horas bajo resguardo de las autoridades.

El menor fue aprehendido en medio de los disturbios ocurridos por la tarde en la plancha del Zócalo capitalino y posteriormente presentado ante la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, acusado del delito de .

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, Fernando permaneció bajo investigación mientras agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) recababan información sobre su presunta participación en los hechos.

Finalmente, tras varias horas de revisión ministerial, el joven fue liberado al no encontrarse elementos suficientes para mantenerlo detenido. Al salir, Fernando se reencontró con sus familiares, quienes lo esperaban desde la mañana frente a las instalaciones ministeriales.

aov

